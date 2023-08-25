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1 млн грн на окна: еще один тендер Одесского облсовета

25 августа 2023 17:20
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист
1 млн грн на окна: дежурный тендер Одесского облсовета
Здание Одесского областного совета. Фото: Одесский областной совет
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

Одесский областной совет объявил тендер на проведение работ по замене оконных блоков. На это планируют потратить более 1 млн. грн.

Соответствующая информация размещена на платформе Prozorro.

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Капитальный ремонт по замене оконных блоков запланирован в рамках проведения мероприятий по энергосбережению помещений. Работы будут выполнять на ІІ-м, IV-м и VI-м этажах административно-хозяйственного здания Одесского областного совета, расположенного на проспект Шевченко, 4.

Стоимость капитального ремонта по замене окон — 1 171 364,00 грн.

"Заказчик не принимает к рассмотрению предложение, цена которого выше, чем ожидаемая стоимость предмета закупки, определена в объявлении о проведении открытых торгов", — говорится в приложении к аукциону.

Кроме того, участники (резиденты и нерезиденты) всех форм собственности и организационно правовых форм принимают участие в процедурах закупок на равных условиях.

Конечный срок подачи тендерных предложений завершился 25 августа 2023 года в 12:00. Проведение аукциона запланировано уже на 28 августа 2023 года в 15:55.

Победитель аукциона должен выполнить работы до 30 сентября 2023 года.

Отметим, во время ракетного удара по Одессе в ночь на 14 июня 2023 года в центре города повреждены административные, хозяйственные и жилые здания. Взрывной волной, в них разбили окна.

Напомним, недавно в Одесском областном совете решили, что награждение должно быть по плану, ведь без почетных грамот нельзя обойтись. И, как результат, объявили тендер на покупку декоративных рамок размером А4.

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