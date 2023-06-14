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Гучні вибухи в Одесі: палає бізнесцентр та складське приміщення

14 червня 2023 03:47
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Гучні вибухи в Одесі: палає бізнесцентр та складське приміщення
В Одесі лунали вибухи. Фото: соцмережі
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Вночі, 14 червня, російські окупанти завдали ракетного удару по Одесі. У місті було чути кілька гічних вибухів.

Про це повідомляють моніторингові канали

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Цієї ночі у більшості областей України оголошували повітряну тривогу. Зокрема, повітряна тривога лунала в Одеській, Миколаївській та Кіровоградській областях.

Спікер Одеської ОВА Сергій Братчук в Telegram підтвердив, що місто зазнало ракетної атаки.

"Ракетна атака була, загроза була. Все інше – офіційні джерела інформації", — написав Братчук.

В ОК "Південь" повідомили, що ворог бив по Одесі з акваторії Чорного моря Калібрами. 

За попередніми даними командування, дві ракети вдалося збити. Щоправда, є влучання у складське приміщення та в районі одного бізнесцентру.

Інформація про масштаби руйнувань та постраждалих ще уточнюється.

 

Також в ОК "Південь" заявили, що рівень ракетної загрози залишається надзвичайно високим.

Нагадаємо, вночі у більшості областей України була оголошена повітряна тривога. Вона почала ширитися країною з опівночі. 

Також ми писали, що вніч проти 13 червня росіяни запустили по Україні 14 крилатих ракет, з яких десять було ліквідовано. У Генштабі повідомили, що ворог випустив чотири "Шахеди", один — знищено.

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