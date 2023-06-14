Гучні вибухи в Одесі: палає бізнесцентр та складське приміщення

В Одесі лунали вибухи. Фото: соцмережі

Вночі, 14 червня, російські окупанти завдали ракетного удару по Одесі. У місті було чути кілька гічних вибухів.

Про це повідомляють моніторингові канали.

Читайте також:

Цієї ночі у більшості областей України оголошували повітряну тривогу. Зокрема, повітряна тривога лунала в Одеській, Миколаївській та Кіровоградській областях.

Спікер Одеської ОВА Сергій Братчук в Telegram підтвердив, що місто зазнало ракетної атаки.

"Ракетна атака була, загроза була. Все інше – офіційні джерела інформації", — написав Братчук.

В ОК "Південь" повідомили, що ворог бив по Одесі з акваторії Чорного моря Калібрами.

За попередніми даними командування, дві ракети вдалося збити. Щоправда, є влучання у складське приміщення та в районі одного бізнесцентру.

Інформація про масштаби руйнувань та постраждалих ще уточнюється.

Також в ОК "Південь" заявили, що рівень ракетної загрози залишається надзвичайно високим.

Нагадаємо, вночі у більшості областей України була оголошена повітряна тривога. Вона почала ширитися країною з опівночі.

Також ми писали, що вніч проти 13 червня росіяни запустили по Україні 14 крилатих ракет, з яких десять було ліквідовано. У Генштабі повідомили, що ворог випустив чотири "Шахеди", один — знищено.