В Одессе горит бизнес-центр и складское помещение

В Одессе раздавались взрывы. Фото: соцсети

Ночью, 14 июня, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Одессе. В городе было слышно несколько взрывов.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Этой ночью в большинстве областей Украины объявляли воздушную тревогу. В частности, воздушная тревога звучала в Одесской, Николаевской и Кировоградской областях.

Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук в Telegram подтвердил, что город подвергся ракетной атаке.

"Ракетная атака была, угроза была. Все остальное – официальные источники информации", — написал Братчук.

В ОК "Південь" сообщили, что враг целился по Одессе из акватории Черного моря Калибрамы.

По предварительным данным командования, две ракеты удалось сбить. Правда, есть попадание в складское помещение и в районе одного бизнес-центра.

Информация о масштабах разрушений и пострадавших еще уточняется.

Также в ОК "Південь" заявили, что уровень ракетной угрозы остается очень высоким.

Напомним, этой ночью в большинстве областей Украины была объявлена воздушная тревога. Она начала распространяться по стране с полуночи.

Также мы писали, что в ночь на 13 июня россияне запустили по Украине 14 крылатых ракет, из которых десять были ликвидированы. В Генштабе сообщили, что враг выпустил четыре "Шахеда", один — уничтожен.