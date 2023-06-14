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В Одессе горит бизнес-центр и складское помещение

14 июня 2023 03:47
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
В Одессе горит бизнес-центр и складское помещение
В Одессе раздавались взрывы. Фото: соцсети
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Ночью, 14 июня, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Одессе. В городе было слышно несколько взрывов.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Этой ночью в большинстве областей Украины объявляли воздушную тревогу. В частности, воздушная тревога звучала в Одесской, Николаевской и Кировоградской областях.

Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук в Telegram подтвердил, что город подвергся ракетной атаке.

"Ракетная атака была, угроза была. Все остальное – официальные источники информации", — написал Братчук.

В ОК "Південь" сообщили, что враг целился по Одессе из акватории Черного моря Калибрамы.  

По предварительным данным командования, две ракеты удалось сбить. Правда, есть попадание в складское помещение и в районе одного бизнес-центра.

Информация о масштабах разрушений и пострадавших еще уточняется.

 

Также в ОК "Південь" заявили, что уровень ракетной угрозы остается очень высоким.

Напомним, этой ночью в большинстве областей Украины была объявлена воздушная тревога. Она начала распространяться по стране с полуночи.

Также мы писали, что в ночь на 13 июня россияне запустили по Украине 14 крылатых ракет, из которых десять были ликвидированы. В Генштабе сообщили, что враг выпустил четыре "Шахеда", один — уничтожен.

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