В Одессе горит бизнес-центр и складское помещение
Ночью, 14 июня, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Одессе. В городе было слышно несколько взрывов.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Этой ночью в большинстве областей Украины объявляли воздушную тревогу. В частности, воздушная тревога звучала в Одесской, Николаевской и Кировоградской областях.
Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук в Telegram подтвердил, что город подвергся ракетной атаке.
"Ракетная атака была, угроза была. Все остальное – официальные источники информации", — написал Братчук.
В ОК "Південь" сообщили, что враг целился по Одессе из акватории Черного моря Калибрамы.
По предварительным данным командования, две ракеты удалось сбить. Правда, есть попадание в складское помещение и в районе одного бизнес-центра.
Информация о масштабах разрушений и пострадавших еще уточняется.
Также в ОК "Південь" заявили, что уровень ракетной угрозы остается очень высоким.
Напомним, этой ночью в большинстве областей Украины была объявлена воздушная тревога. Она начала распространяться по стране с полуночи.
Также мы писали, что в ночь на 13 июня россияне запустили по Украине 14 крылатых ракет, из которых десять были ликвидированы. В Генштабе сообщили, что враг выпустил четыре "Шахеда", один — уничтожен.