"Помилились на 96 мільйонів?": скільки коштує ремонт суду в Одесі

Депутати на сесії. Фото: Одеська міська рада

Одеські депутати підтримали ремонт Київського суду за 106 мільйонів. Втім, дане питання викликало чимало дискусій серед депутатів.

В питанні розбиралась редакція Новини.LIVE.

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На сесії Одеської міської ради обговорили питання про ремонт суду. Втім як виявилося мова не йшла про ніякі 106 мільйонів.

"Мова про 106 мільйонів не йшла і не йдеться, мова йшла про 10 мільйонів. І мені дуже дивно чути зараз виступи голови бюджетної комісії який вносив даний проєкт рішення на чергову сесію Одеської міської ради за яку всі голосували", — зазначила депутатка від "Довіряй Делам" Світлана Осауленко.

Втім, Управління капітального будівництва Одеської міської ради оголосило про проведення тендеру на ремонт будівлі Київського суду. Й сума, там становить саме 106 мільйонів, а не 10. Чому така велика різниця — незрозуміло.

Оголошений тендер у системі публічних закупівель Prozorro. Фото: скриншот

Олексій Потапський підтвердив, що раніше бюджетна комісія вносила даний проєкт на сесію. Втім є кілька нюансів.

"Йшлося про аварійний ремонт, нам обіцяли надати фото проблем із дахом, що там треба терміново щось робити, бо судді не можуть працювати, потім нам говорили, що це умова для вступу до НАТО, а потім виявилося, що це взагалі прибудова", — зазначив Олексій Потапський.

Крім того, він додав, що тільки сьогодні вранці депутати дізнались що саме будуватиметься. Втім пропозиція зняти фінансування набрала лише 17 голосів й ремонту Київського суду бути.

Нагадаємо, Одеська волонтерка Катерина Ножевнікова обурилася тендерами, які проводять під час війни. Особливо керівниця благодійного фонду "Корпорація Монстрів" звернула увагу на ремонт суду в Одесі за 106 мільйонів. Свої думки щодо "потрібних" витрат з бюджету волонтерка написала у себе на сторінці у facebook.