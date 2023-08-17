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В Одесі ремонтуватимуть суд на суму, яка була потрібна Буданову на морські дрони, — волонтер

17 серпня 2023 13:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одесі ремонтуватимуть суд на суму, яка була потрібна Буданову на морські дрони, — волонтер
Катерина Ножевнікова. Фото: katherine.nozhevnikova / facebook
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Одеська волонтерка Катерина Ножевнікова, обурилась тендерами, які проводять під час війни. Особливо керівниця благодійного фонду "Корпорація Монстрів", звернула увагу на ремонт суду в Одесі за 106 мільйонів. 

Свої думки щодо, "потрібних" витрат з бюджету волонтерка написала у себе на сторінці в facebook. 

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Управління капітального будівництва Одеської міської ради оголосило про проведення тендеру на ремонт будівлі Київського суду. Цікаво, що будівлю ремонтували всього 4 роки тому. 

Оголошений тендер в системі публічних закупівель Prozorro. Фото: скриншот
Оголошений тендер у системі публічних закупівель Prozorro. Фото: скриншот

"Три тижні тому ГУР Буданов оголосив також збір на 125 млн на морські дрони. І також реакція суспільства була неоднозначною. Люди бузили, але все одно кошти здавали, бо розуміли, що у війська немає часу чекати..А паралельно цим процесам, в Одесі, зібралися ремонтувати суд саме на таку суму, як була потрібна голові розвідки", — написала Катерина Ножевнікова. 

Допис Катерини Ножевнікової. Фото: скриншот
Допис Катерини Ножевнікової. Фото: скриншот

В тендері взяла учать одна компанія, ПАТ "Ремонтно-будівельна дільниця "Одесголовпостач", яка належить Олександру Фрідману. Його компанія у 2021 році увійшла в ТОП-10 підрядників в Одесі, які заробляють на будівництві найбільше. Рішення по тендеру, ще не оголосили. 

Реєстр пропозиції тендеру. Фото: скриншот
Реєстр пропозиції тендеру. Фото: скриншот

"Офіційно заявляю, що якщо тендер на ремонт цього бісового суду не буде скасовано, я вийду на одиночний пікет на Думську і буду стояти там кожного дня з плакатом. І виходити буду туди кожного дня, навіть якщо мене будуть забирати по вечорах в кутузку. Бо виходити на пікети масово не на часі і не можна. А красти все, що вам дають по суті іноземні держави, які нас підтримують (поки що) я так розумію можна", — додала волонтерка. 

Цікаві тендери на Одещині

В Одеській області планують реконструювати очисні споруди. Усі роботи у Болградському районі місцева влада оцінила у 156 мільйонів гривень.

У Приморському районі Одеси планують побудувати новий водопровід за 400 мільйонів. 

В Одеській області планують відремонтувати греблю на одному зі ставків за 13 385 445 гривень. Виконувачем робіт без аукціону стало підприємство з Миколаївщини.

Одеська мерія оголосила тендер для облаштування укриттів та бомбосховищ. На дрібне господарське приладдя планують витратити понад 200 тисяч гривень.

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