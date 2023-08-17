В Одессе будут ремонтировать суд на сумму, требуемую Буданову на морские дроны, — волонтер

Екатерина Ножевникова. Фото: katherine.nozhevnikova / facebook

Одесская волонтер Екатерина Ножевникова возмутилась тендерами, которые проводят во время войны. Особенно руководитель благотворительного фонда "Корпорация Монстров" обратила внимание на ремонт суда в Одессе за 106 миллионов.

Свои мнения относительно "нужных" расходов из бюджета волонтер написала у себя на странице в facebook.

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Управление капитального строительства Одесского городского совета объявило о проведении тендера по ремонту здания Киевского суда. Интересно, что здание ремонтировали всего четыре года назад.

Объявлен тендер в системе публичных закупок Prozorro. Фото: скриншот

Три недели назад ГУР Буданов объявил также сбор на 125 млн на морские дроны. И также реакция общества была неоднозначной. Люди бузили, но все равно средства сдавали, потому что понимали, что у войска нет времени ждать..А параллельно этим процессам, в Одессе , собрались ремонтировать суд именно на такую сумму, как требовалась главе разведки", — написала Екатерина Ножевникова.

Сообщение Екатерины Ножевниковой. Фото: скриншот

В тендере приняла участие одна компания, ПАО "Ремонтно-строительный участок "Одесглавснаб", принадлежащий Александру Фридману. Его компания в 2021 году вошла в ТОП-10 подрядчиков в Одессе, которые зарабатывают на строительстве больше всего. Решения по тендеру, еще не объявили.

Реестр предложения по тендеру. Фото: скриншот

"Официально заявляю, что если тендер на ремонт этого суда не будет отменен, я выйду на одиночный пикет на Думскую и буду стоять там каждый день с плакатом. И выходить буду туда каждый день, даже если меня будут забирать по вечерам в кутузку. Выходить на пикеты массово не ко времени и нельзя. А воровать все, что вам дают по сути иностранные государства, которые нас поддерживают (пока) я так понимаю можно", — добавила волонтер.

Интересные тендеры в Одесской области

В Одесской области планируется реконструировать очистные сооружения. Все работы в Болградском районе местные власти оценили в 156 миллионов гривен.

В Приморском районе Одессы планируется построить новый водопровод за 400 миллионов.

В Одесской области планируют отремонтировать дамбу на одном из прудов за 13 385 445 гривен. Исполнителем работ без аукциона стало предприятие Николаевской области.

Одесская мэрия объявила тендер для обустройства укрытий и бомбоубежищ. На мелкие хозяйственные принадлежности планируют потратить более 200 тысяч гривен.