Одеська ОВА закупить шкільні автобуси

Шкільні автобуси. Фото: УНІАН

З нового навчального року у школах Одеської області з'являться нові автобуси для перевезення дітей. Одеська ОВА уклала відповідну угоду у майже 100 млн грн.

Про це Новини.LIVE дізналося з системи електронних закупівель Prozorro.

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За інформацією на порталі, Департамент освіти та науки Одеської ОВА уклав угоду із товариством з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Еталон авто" щодо постачання 28 шкільних автобусів. Планують витратити на це 82 млн грн.

Скриншот тендера з порталу Prozorro

Кому передадуть автобуси

Авангардівській громаді;

Долинській громаді;

Суворовській громаді;

Ренійській громаді;

Кілійській громаді;

Вилківській громаді;

Петропавлівській громаді;

Балтській громаді;

Окнянській громаді;

Ананьївській громаді;

Кодимській громаді;

Курісовській громаді;

Миколаївській громаді;

Подільській громаді;

Старомаяківськсій громаді;

Усатівській громаді;

Доброславській громаді;

Цебриковській громаді;

Любашівській громаді;

Андрієво-Іванівській громаді;

Голодненській громаді;

Теплицькій громаді;

Великоплосківській громаді;

Новоборисівській громаді;

Степанівській громаді;

Савранській громаді;

Біляївській громаді.

Зазначимо, що торік департамент вже робив спробу такої масштабної закупівлі шкільних автобусів. Тоді йшлося про 26 автобусів, початкова загальна сума тендеру — 63,7 млн грн. Очікувалося, що постачальник надасть їх до 1 жовтня 2022 року.

Також на порталі закупівель зазначено, що автобуси повинні мати екологічний клас "Євро-5", пофарбовані у жовтий колір зі світловою сигналізацією та маркуванням, що це саме шкільний автобус, та вміщувати 26 місць для сидіння. Та два місця для особи, що супроводжує дітей, та водія.

Раніше ми писали, що одна з одеських загальноосвітніх шкіл, можливо, отримає дозвіл на використання нового укриття. Встановлення такого укриття стало необхідністю, оскільки на території школи немає інших варіантів, а найближче безпечне місце віддалене.