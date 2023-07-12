Мобільне укриття дозволить одеським школярам вчитись офлайн

Брифінг в Одесі. Фото: Медіацентр Україна – Одеса

Найближчими днями одна з одеських загальноосвітніх шкіл, можливо, отримає дозвіл на використання нового укриття. Встановлення такого укриття стало необхідністю, оскільки на території школи немає інших варіантів, а найближче безпечне місце віддалене.

Про це повідомила директорка школи №41 в Одесі Анна Кіщенко під час брифінгу в Медіацентрі Україна — Одеса.

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"Це укриття може вмістити 20 осіб. Я сподіваюсь, що його встановлення дозволить наших дітям розпочати навчальний рік в очному форматі. Три класи зможуть вийти на навчання та вивчати основні предмети. І я сподіваюсь, що можна бути встановити ще декілька укриттів. Десь через тиждень ми чекаємо на комісію від ДСНС, поліції та представників департаменту цивільного захисту, яка дасть дозвіл на експлуатацію укриття", — розповіла директорка.

Побудувати повноцінне укриття не можливо

Борис Емельдеш, голова благодійного фонду "Рада Міст", який допоміг з встановленням укриття, пояснив, що ідея виникла через геологічні особливості місцевості.

"Ми розмовляли з представниками департаменту цивільного захисту й дійшли висновку, що перш за все такі укриття потрібно встановлювати саме в цьому районі через те, що ґрунтові води затопили там всі підвали та сховища", — зазначив пан Емельдеш.

Нагадаємо, у Херсоні встановили вже дев'яте мобільне укриття, яке було виготовлено в Одесі. Його встановили у центрі міста, біля зупинки громадського транспорту.