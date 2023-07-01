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Допомога від Одеси: у Херсоні встановили ще одне мобільне укриття

1 липня 2023 13:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Нове мобільне укриття у Херсоні
Мобільне укриття у Херсоні. Фото: Ілля Блохін
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

У Херсоні встановили вже дев'яте мобільне укриття, яке було виготовлено в Одесі. Його встановили у центрі міста, біля зупинки громадського транспорту. 

Про це Новини.LIVE дізналися від пресслужби компанії SafePlace4UA.

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У компанії зазначають, що мобільне сховище встановили у тому місці, де 21 лютого російська ракета забрала життя п'ятьох людей. Це у майбутньому допоможе людям оперативно дістатися до укриття.

Додамо, що проєкт оформлення розробив німецький художник Йозеф Мессег, а розфарбувала його одеська художниця.

Незадовільний стан сховищ

За результатами перевірки визнано незадовільною роботу із забезпечення готовності укриттів у Києві, Харкові, Дніпрі, Херсоні, Миколаєві, Чернігові, Одесі, Сумах, Конотопі (Сумська область), Білій Церкві (Київська область), а також у Запорізькій області. 

Зазначимо, в Одесі сховища  намагаються передати у комунальну власність. На зустрічі Геннадій Труханов та начальник Одеської військової адміністрації Олег Кіпер обговорили питання, пов'язані зі спрощенням процедури передачі сховищ з державної власності у комунальну. 

Нагадаємо, що Одеська область витратить близько 550 мільйонів гривень на облаштування шкільних укриттів до 1 вересня 2023 року. Фінансування здійснюватиметься з державного та місцевого бюджетів, а також за допомогою міжнародних донорів. 

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