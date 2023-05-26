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На Одещині витратять 550 мільйонів на укриття в школах

26 травня 2023 18:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
На Одещині витратять 550 мільйонів на укриття в школах
Олександр Лончак на брифінгу. Фото: Медіацентр Україна — Одеса
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Одеська область витратить близько 550 мільйонів гривень на облаштування шкільних укриттів до 1 вересня 2023 року. Фінансування здійснюватиметься з державного та місцевого бюджетів, а також за допомогою міжнародних донорів. 

Про це розповів директор департаменту освіти та науки Одеської обласної військової адміністрації Олександр Лончак.

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В рамках прийнятої концепції безпечної школи планується створити класи безпеки у кожному закладі освіти та продовжити реконструювання та створення шкільних укриттів. Додатково Лончак зазначив, що в області планується створення восьми освітніх центрів на базі закладів освіти з метою подолання "освітніх розривів".

"Державна субвенція для регіону на облаштування укриттів — 101 мільйон гривень, а загалом планується витрати 547 мільйонів гривень. Також окремо 25 мільйонів гривень на облаштування укриттів у п’яти школах виділив ЮНІСЕФ", — розповів Олександр Лончак.

Зазначимо, сьогодні в Одесі завершився навчальний рік. З 1 вересня 2022 року на Одещині майже у два рази виросла кількість шкіл, що працюють в очному та змішаному форматі.

Нагадаємо, на Одещині було зареєстровано 15 736 осіб, які візьмуть участь у національному мультипредметному тесті (НМТ). Результати цього тесту будуть використовуватися для вступу до вищих навчальних закладів у 2023 році.

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