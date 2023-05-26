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В Одесской области потратят 550 миллионов на укрытие в школах

26 мая 2023 18:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одесской области потратят 550 миллионов на укрытие в школах
Александр Лончак на брифинге. Фото: Медиацентр Украина — Одесса
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Одесская область потратит около 550 миллионов гривен на обустройство школьных укрытий до 1 сентября 2023 года. Финансирование будет осуществляться из государственного и местных бюджетов, а также с помощью международных доноров.

Об этом рассказал директор департамента образования и науки Одесской областной военной администрации Александр Лончак.

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В рамках принятой концепции безопасной школы планируется создать классы безопасности в каждом учебном заведении и продолжить реконструкцию и создание школьных укрытий. Дополнительно Лончак отметил, что в области планируется создание восьми образовательных центров на базе учебных заведений с целью преодоления "образовательных разрывов".

"Государственная субвенция для региона на обустройство укрытий - 101 миллион гривен, а в целом планируется расходы 547 миллионов гривен. Также отдельно 25 миллионов гривен на обустройство укрытий в пяти школах выделил ЮНИСЕФ", — рассказал Александр Лончак.

Отметим, что сегодня в Одессе завершился учебный год. С 1 сентября 2022 года в Одесской области почти в два раза выросло количество школ, работающих в очном и смешанном формате.

Напомним, в Одесской области было зарегистрировано 15 736 человек, которые примут участие в национальном мультипредметном тесте (НМТ). Результаты этого теста будут использоваться для поступления в высшие учебные заведения в 2023 году.

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