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На Одещині вдвічі збільшилась кількість очних шкіл

26 травня 2023 15:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
На Одещині вдвічі збільшилась кількість очних шкіл
Старшокласники на уроці. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сьогодні в Одесі завершився навчальний рік. З 1 вересня 2022 року на Одещині майже у два рази виросла кількість шкіл, що працюють в очному та змішаному форматі.

Про це на брифінгу розповів директор департаменту освіти та науки Одеської обласної військової адміністрації Олександр Лончак.

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"В регіоні працюють 725 шкіл, і станом на початок навчального року в очному та змішаному форматі працювала 331 школа. Зараз ця цифра становить вже 557. Наша задача початок наступного навчального року — щоб діти почали навчання в очному форматі. Але ми будемо радитися з батьками, буде альтернатива вибору", — розповів Олександр Лончак.

Помітно покращилася також ситуація з дитячими садочками, які були закриті у квітні. Зараз, згідно з даними Лончака, 239 з них функціонують у форматі очної освіти, а 239 — у форматі змішаного навчання. Це означає, що практично половина дитячих садочків вже знову працюють.

Однак, основною проблемою є нестача найпростіших укриттів у будівлях садочків, оскільки багато з них не мають підвалів. Адміністрація шукає розв'язання цієї проблеми, розглядаючи можливість встановлення мобільних укриттів.

Нагадаємо, на Одещині було зареєстровано 15 736 осіб, які візьмуть участь у національному мультипредметному тесті (НМТ). Результати цього тесту будуть використовуватися для вступу до вищих навчальних закладів у 2023 році.

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