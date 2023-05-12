Стало відомо, коли одеські школярі підуть на літні канікули

Школярі сидять на уроці. Фото: Владислав Мусієнко / УНІАН

Змішаний навчальний рік, з довгими повітряними тривогами, відключеннями світла добігає кінця. Вже наприкінці травня школам рекомендовано завершити уроки.

Про це заявив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

Читайте також:

"Відбувається закінчення освітнього процесу. 26 травня — це рекомендований час, коли треба закінчити відповідну форму навчання, я про уроки. Однак освітній процес триватиме ще у різних форматах до 30 червня. Тож готуйтеся до закінчення навчального року. Складного з випробуваннями, але з усім тим ви молодці, я до школярів та викладачів", — зазначив Сергій Братчук.

Зазначимо, до 31 травня (умовно) триватиме приймання документів на зарахування дітей до перших класів закладів освіти Одеси. Для тих, хто з об’єктивних причин не зможе своєчасно подати заяви, буде сформовано базу вільних місць. Порядок зарахування першачків до школи читайте в матеріалі.

Підготовка до НМТ 2023

Тим часом у випускників шкіл попереду ще вступ до вищого навчального закладу. Цьогоріч абітурієнти складатимуть національний мультипредметний тест як альтернативу ЗНО. За його результатами й вступатимуть до вишів. Реєстрація проходитиме на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

З міркувань безпеки національний мультипредметний тест відбуватиметься протягом одного дня. Тимчасові екзаменаційні центри функціонуватимуть на підконтрольній Україні території. Вступники, які зареєстровані та перебувають на тимчасово окупованій території, зможуть проходити всі етапи вступної кампанії дистанційно без складання національного мультипредметного тесту.