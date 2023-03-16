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В Одесі роз'яснили порядок зарахування першачків до школи

16 березня 2023 16:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Вступна кампанія починається вже у квітні
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

З 3 квітня до 31 травня (умовно) триватиме приймання документів на зарахування дітей до 1-х класів закладів освіти Одеси. Для тих, хто з об’єктивних причин не зможе своєчасно подати заяви, буде сформовано базу вільних місць. 

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Вибір закладу

Батькам дітей необхідно визначити заклад, до якого вступає дитина. Це можна зробити, враховуючи закріплену територію, або зв’язавшись з школою за електронною адресою та телефоном, які наведені за посиланням

Підготовка документів

Документи можна подати будь-яким доступним способом, а саме: принести особисто, надіслати електронною поштою, поштою тощо. До пакета документів входять:

  • заява (для перегляду натисніть за посиланням);
  • копія свідоцтва про народження;
  • оригінал або копія медичної довідки 086-1/о. Враховуючи ситуацію, її можна буде додати до 25 серпня (при умові, що країна вийде з воєнного стану);
  • за бажанням можна додати документ, що підтверджує право на першочергове зарахування.

Важливо! Документи можна подати до декількох шкіл одночасно.

Результат зарахування

Першого червня школи видадуть накази про зарахування першокласників і повідомлять батькам, що їх дитину зараховано. Якщо школа зарахувала всіх, кого повинна зарахувати першочергово, та має заяви на вступ, кількість яких перевищує кількість вільних місць, тоді буде проведено жеребкування та зарахування за ним буде з 5 по 15 червня 2023 року. Інформацію про результати жеребкування буде повідомлено батькам у телефонному режимі або через електронну пошту.

Необхідність підтвердити школу

До 3 червня 2023 року батьки повинні підтвердити, яку саме школу буде відвідувати їх дитина.Це необхідно, оскільки оригінали документів можуть знаходитись за межами міста, і їх потрібно буде подати в школу під час зарахування. Інформацію про школу можна підтвердити будь-яким доступним способом, найкраще — за допомогою телефону.

База вільних місць

Для батьків, які з об'єктивних причин не змогли подати заяву на зарахування своєї дитини вчасно, буде створено базу вільних місць. Це означає, що якщо в будь-якій школі міста буде недобір, то дитину можна буде зарахувати туди, попри те, що термін приймання документів закінчилося.

Важливою умовою зарахування є наявність у повному пакеті документів свідоцтва про народження дитини та медичної довідки 086-1/о. Якщо є хронічні захворювання, то батьки повинні додати до пакета документів довідку про стан здоров'я майбутнього школяра, видану лікарем.

Тим часом Одеські школи, ліцеї та коледжі можуть провести весняні канікули з 27 березня по 2 квітня. Водночас навчальні заклади, які працюють за триместрами, можуть піти на канікули з 3 по 9 квітня.

Фото Українські новини

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