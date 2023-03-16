В Одессе разъяснили порядок зачисления первоначальников в школу

Вступительная кампания начинается уже в апреле

С 3 апреля по 31 мая (условно) будет продолжаться прием документов на зачисление детей в 1-е классы учебных заведений Одессы. Для тех, кто по объективным причинам не сможет своевременно подать заявления, будет сформирована база свободных мест.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

Выбор заведения

Родителям детей необходимо определить заведение, в которое вступает ребенок. Это можно сделать, учитывая закрепленную территорию, или связавшись со школой по электронному адресу и телефону, приведенным по ссылке.

Подготовка документов

Документы можно предоставить любым доступным способом, а именно: принести лично, отправить по электронной почте, почте и т.д. В пакет документов входят:

заявление (для просмотра нажмите по ссылке);

копия свидетельства рождения;

оригинал или копия медицинской справки 086-1/о. Учитывая ситуацию, ее можно будет добавить до 25 августа (при условии, что страна выйдет из военного положения);

по желанию можно добавить документ, подтверждающий право на первоочередное зачисление.

Важно! Документы можно подать в несколько школ одновременно.

Результат зачисления

Первого июня школы издадут приказы о зачислении первоклассников и сообщат родителям, что их ребенок зачислен. Если школа зачислила всех, кого должна зачислить в первую очередь, и заявления на поступление, количество которых превышает количество свободных мест, тогда будет проведена жеребьевка и зачисление по нему с 5 по 15 июня 2023 года. Информация о результатах жеребьевки будет сообщена родителям в телефонном режиме или по электронной почте.

Необходимость подтвердить школу

До 3 июня 2023 г. родители должны подтвердить, какую именно школу будет посещать их ребенок. Это необходимо, поскольку оригиналы документов могут находиться за пределами города, и их нужно будет подать в школу во время зачисления. Информацию о школе можно подтвердить любым доступным способом, лучше всего с помощью телефона.

База свободных мест

Для родителей, которые по объективным причинам не смогли подать заявление на зачисление своего ребенка в срок, будет создана база свободных мест. Это означает, что если в любой школе города будет недобор, то ребенка можно будет зачесть туда, несмотря на то, что срок приема документов истек.

Важным условием зачисления является наличие в полном пакете документов свидетельства рождения ребенка и медицинской справки 086-1/о. Если есть хронические заболевания, родители должны добавить в пакет документов справку о состоянии здоровья будущего школьника, выданную врачом.

Тем временем Одесские школы, лицеи и колледжи могут провести весенние каникулы с 27 марта по 2 апреля. В то же время учебные заведения, работающие по триместрам, могут уйти на каникулы с 3 по 9 апреля.

Фото "Українські новини"