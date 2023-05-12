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Стало известно, когда одесские школьники уйдут на летние каникулы

12 мая 2023 12:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Стало известно, когда одесские школьники уйдут на летние каникулы
Школьники сидят на уроке. Фото: Владислав Мусиенко / УНИАН
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Смешанный учебный год, с долгими воздушными тревогами, отключениями света подходит к концу. Уже в конце мая школам рекомендуется завершить уроки.

Об этом заявил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

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"Происходит окончание образовательного процесса. 26 мая — это рекомендованное время, когда нужно закончить соответствующую форму обучения, я об уроках. Однако образовательный процесс продлится еще в разных форматах до 30 июня. Поэтому готовьтесь к окончанию учебного года. Сложного с испытаниями, но со всем тем вы молодцы, я к школьникам и преподавателям", — отметил Сергей Братчук.

Отметим, до 31 мая (условно) будет продолжаться прием документов на зачисление детей в первые классы учебных заведений Одессы. Для тех, кто по объективным причинам не сможет своевременно подать заявления, будет сформирована база свободных мест. Порядок зачисления первоклассников в школу читайте в материале.

Подготовка к НМТ 2023

Тем временем у выпускников школ впереди еще поступление в высшее учебное заведение. В этом году абитуриенты будут сдавать национальный мультипредметный тест как альтернативу ВНО. По его результатам и будут поступать в вузы. Регистрация будет проходить на сайте Украинского центра оценки качества образования.

По соображениям безопасности, национальный мультипредметный тест будет проходить в течение одного дня. Временные экзаменационные центры будут функционировать на подконтрольной Украине территории. Поступающие, зарегистрированные и находящиеся на временно оккупированной территории, смогут проходить все этапы вступительной кампании дистанционно без сдачи национального мультипредметного теста.

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