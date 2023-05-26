В Одесской области вдвое увеличилось количество очных школ

Старшеклассники на уроке. Фото: google

Сегодня в Одессе завершился учебный год. С 1 сентября 2022 года в Одесской области почти в два раза выросло количество школ, работающих в очном и смешанном формате

Об этом на брифинге рассказал директор департамента образования и науки Одесской областной военной администрации Александр Лончак.

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"В регионе работают 725 школ, и на начало учебного года в очном и смешанном формате работала 331 школа. Сейчас эта цифра составляет уже 557. Наша задача начало следующего учебного года — что дети начали обучение в очном формате. Но мы будем советоваться с родителями, будет альтернатива выбору", — рассказал Александр Лончак.

Заметно улучшилась ситуация с детскими садами, которые были закрыты в апреле. Сейчас, согласно данным Лончака, 239 из них функционируют в формате очного образования, а 239 – в формате смешанного обучения. Это означает, что практически половина детских садов уже снова работают.

Однако основной проблемой является недостаток простейших укрытий в зданиях садов, поскольку многие из них не имеют подвалов. Администрация ищет решение этой проблемы, рассматривая возможность установки мобильных укрытий.

Напомним, в Одесской области было зарегистрировано 15 736 человек, которые примут участие в национальном мультипредметном тесте (НМТ). Результаты этого теста будут использоваться для поступления в высшие учебные заведения в 2023 году.