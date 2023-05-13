НМТ-2023: скільки одеських школярів зареєструвались на тестування

Школярі складають тест для вступу. Фото: Володимир Гонтар / УНІАН

На Одещині було зареєстровано 15 736 осіб, які візьмуть участь у національному мультипредметному тесті (НМТ). Результати цього тесту будуть використовуватися для вступу до вищих навчальних закладів у 2023 році.

Про це повідомляє голова департаменту освіти та науки Одеської ОВА Олександр Лончак.

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У цьому році обов'язковими предметами для проходження НМТ є українська мова та математика, а третій предмет учасники можуть обрати самостійно. В Одеській області були обрані такі додаткові предмети:

історію України — 7059 осіб;

англійську мову — 5917;

біологію — 2167;

фізику — 361;

хімію — 182;

німецьку мову — 33;

французьку мову — 13;

іспанську мову — 4.

Тестування передбачено провести у дві сесії:

Основна сесія триватиме з 5 червня по 23 червня.

Додаткова сесія запланована з 11 липня по 24 липня.

Найбільше учасників зареєстровано з Одеського, Подільського та Ізмаїльського районів. Наразі було затверджено 57 тимчасових екзаменаційних центрів.

"З міркувань безпеки їх перелік оприлюднюватися не буде. Прохання до самих учасників та їх батьків зберігати цю інформацію конфіденційною. Лише зауважу, що всі ТЕЦ пройшли відповідну перевірку ДСНС, будуть під охороною поліції та мають відповідно облаштовані укриття, де діти перебуватимуть у разі повітряної тривоги", — зазначив Олександр Лончак.

Зазначимо, змішаний навчальний рік, з довгими повітряними тривогами, відключеннями світла добігає кінця. Вже наприкінці травня школам рекомендовано завершити уроки.