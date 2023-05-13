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НМТ-2023: сколько одесских школьников зарегистрировались на тестирование

13 мая 2023 17:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
НМТ-2023: сколько одесских школьников зарегистрировались на тестирование
Школьники сдают тест для поступления. Фото: Владимир Гонтарь / УНИАН
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одесской области было зарегистрировано 15 736 человек, которые примут участие в национальном мультипредметном тесте (НМТ). Результаты этого теста будут использоваться для поступления в высшие учебные заведения в 2023 году.

Об этом сообщает глава департамента образования и науки Одесской ОВА Александр Лончак.

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В этом году обязательными предметами для НМТ являются украинский язык и математика, а третий предмет участники могут выбрать самостоятельно. В Одесской области были выбраны следующие дополнительные предметы:

  • историю Украины — 7059 человек;
  • английский язык — 5917;
  • биологию — 2167;
  • физику — 361;
  • химию — 182;
  • немецкий язык — 33;
  • французский язык — 13;
  • испанский язык — 4.

Тестирование предполагается провести в две сессии:

  • Основная сессия продлится с 5 июня по 23 июня.
  • Дополнительная сессия запланирована с 11 июля по 24 июля.

Больше всего участников зарегистрировано из Одесского, Подольского и Измаильского районов. В настоящее время было утверждено 57 временных экзаменационных центров.

"Из соображений безопасности их перечень обнародоваться не будет. Просьба к самим участникам и их родителям хранить эту информацию конфиденциальной. Только замечу, что все ТЭЦ прошли соответствующую проверку ГСЧС, будут под охраной полиции и имеют соответственно обустроенные укрытия, где дети будут находиться в случае воздушной тревоги", — отметил Александр Лончак.

Отметим, смешанный учебный год, с длинными воздушными тревогами, отключениями света подходит к концу. Уже в конце мая школам рекомендуется завершить уроки.

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