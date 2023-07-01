Новое мобильное укрытие в Херсоне

Мобильное укрытие в Херсоне. Фото: Илья Блохин

В Херсоне установили мобильное укрытие , изготовленное в Одессе. Его установили в центре города, у остановки общественного транспорта.

Об этом Новини.LIVE узнали от пресслужбы компании SafePlace4UA.

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Все укрытия были установлены в местах массового скопления людей и в близости к магазинам. Это поможет людям оперативно добраться до убежища.

Проект оформления разработал немецкий художник Йозеф Мессег, а раскрасила его одесская художница.

Неудовлетворительное состояние хранилищ

По результатам проверки признана неудовлетворительной работа по обеспечению готовности укрытий в Киеве, Харькове, Днепре, Херсоне, Николаеве, Чернигове, Одессе, Сумах, Конотопе (Сумская область), Белой Церкви (Киевская область), а также в Запорожской области.

Отметим, что в Одессе хранилища пытаются передать в коммунальную собственность. На встрече Геннадий Труханов и начальник Одесской военной администрации Олег Кипер обсудили вопросы, связанные с упрощением процедуры передачи хранилищ из государственной собственности в коммунальную.

Напомним, что Одесская область потратит около 550 миллионов гривен на обустройство школьных укрытий до 1 сентября 2023 года. Финансирование будет осуществляться из государственного и местных бюджетов, а также с помощью международных доноров.