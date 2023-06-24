Сховища в Одесі намагаються передати у комунальну власність

Робоча зустріч Труханова та Кіпера. Фото: Одеська міська рада

Відбулася зустріч Геннадія Труханова та начальника Одеської військової адміністрації Олега Кіпера. Вони обговорили питання, пов'язані зі спрощенням процедури передачі сховищ з державної власності у комунальну.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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Зараз міська влада готує звернення до центральних органів виконавчої влади з пропозицією внести зміни до законодавства України щодо спрощення процедури передачі сховищ у комунальну власність. Одним з першочергових об'єктів, про які йдеться, є укриття, що знаходиться поряд з головним офісом надання адміністративних послуг та міською адміністрацією на вулиці Косовській. Юридично воно не має власника, але фактично належить підприємству-банкруту ВАТ "Краян".

"Міська рада надала згоду на прийняття цього укриття в комунальну власність на сесії ще в 2017 році - тобто, майже шість років тому. На додаток ми маємо ще 13 аналогічних об'єктів державної власності. Виділяти на них кошти та наводити порядок ми не можемо, доки не буде завершена процедура передачі укриттів місту", — сказав Одеський міський голова.

Спрощення процедури передачі сховищ з державної власності в комунальну стане можливим повноцінно облаштувати ці об'єкти та забезпечити їх подальше обслуговування.

Укриття в Одесі. Фото: Одеська міська рада

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо вказано близько 200 звичайних бомбосховищ та 135 протирадіаційних укриттів у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Нагадаємо, в ніч на 24 червня ворог здійснив масований ракетний обстріл України. Використовуючи стратегічну авіацію, з Каспійського моря окупанти двічі атакували південні регіони.