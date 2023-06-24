Укрытия в Одессе пытаются передать в коммунальную собственность

Рабочая встреча Труханова и Кипера. Фото: Одесский городской совет

Состоялась встреча Геннадия Труханова и начальника Одесской военной администрации Олега Кипера. Они обсудили вопросы, связанные с упрощением процедуры передачи укрытий из государственной собственности в коммунальную.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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Сейчас городские власти готовят обращение в центральные органы исполнительной власти с предложением внести изменения в законодательство Украины об упрощении процедуры передачи хранилищ в коммунальную собственность. Одним из первоочередных объектов, о которых идет речь, является укрытие, которое находится рядом с головным офисом предоставления административных услуг и городской администрацией по улице Косовской. Юридически у него нет владельца, но фактически принадлежит предприятию-банкроту ОАО "Краян".

"Городской совет дал согласие на принятие этого укрытия в коммунальную собственность на сессии еще в 2017 году - то есть, почти шесть лет назад. Вдобавок мы имеем еще 13 аналогичных объектов государственной собственности. Выделять на них средства и наводить порядок мы не можем, пока не будет завершена процедура передачи укрытий городу", — сказал Одесский городской голова.

Упрощение процедуры передачи хранилищ из государственной собственности в коммунальную станет возможно полноценно обустроить эти объекты и обеспечить их дальнейшее обслуживание.

Укрытие в Одессе. Фото: Одесский городской совет

Увидеть полный список хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На нем отдельно указано около 200 обычных бомбоубежищ и 135 противорадиационных укрытий в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.

Напомним, в ночь на 24 июня враг совершил массированный ракетный обстрел Украины. Используя стратегическую авиацию, из Каспийского моря оккупанты дважды атаковали южные регионы.