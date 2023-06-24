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З Каспію та Чорного моря: подробиці обстрілу півдня України

24 червня 2023 10:55
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Анна Мурадова
Редактор
З Каспію та Чорного моря: подробиці обстрілу півдня України
Летить ракета. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В ніч на 24 червня ворог здійснив масований ракетний обстріл України. Використовуючи стратегічну авіацію, з Каспійського моря окупанти двічі атакували південні регіони. 

Про це повідомляє ОК "Південь".

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Внаслідок атаки протиповітряна оборона зуміла знищити одну ракету над Херсонщиною та Вінниччиною, дві над Миколаївщиною та три над Кіровоградщиною. Через збиття ворожої ракети у Вінницькому районі загорілася нежитлова будівля. Пожежу вдалося ліквідувати, і жодна людина не постраждала. Також в Кропивницькому уламки збитих ракет завдали пошкоджень кільком будинкам, але, на щастя, обійшлося без жертв.

Атака по Одещині

Атаки не зупинилися й на світанку. Дві ракети "Калібр" були спрямовані з акваторії Чорного моря на Одещину. Під час повітряного бою одну ракету вдалося знищити, але друга вразила відкриту територію, призводячи до потужного вибуху, який пошкодив складську будівлю. У цьому випадку також не було жертв серед людей.

Нагадаємо, у ніч проти 24 червня Росія завдала нового ракетного удару по Києву. Уламки однієї з ракет впали на багатоповерхівку у Солом'янському районі столиці. Фоторепортаж з місця події дивіться в матеріалі

Зазначимо, в Чорному морі збільшено корабельне угруповання. Ворог вивів на бойове чергування додатковий ракетоносій.

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