З Каспію та Чорного моря: подробиці обстрілу півдня України
В ніч на 24 червня ворог здійснив масований ракетний обстріл України. Використовуючи стратегічну авіацію, з Каспійського моря окупанти двічі атакували південні регіони.
Про це повідомляє ОК "Південь".
Обстріл півдня України
Внаслідок атаки протиповітряна оборона зуміла знищити одну ракету над Херсонщиною та Вінниччиною, дві над Миколаївщиною та три над Кіровоградщиною. Через збиття ворожої ракети у Вінницькому районі загорілася нежитлова будівля. Пожежу вдалося ліквідувати, і жодна людина не постраждала. Також в Кропивницькому уламки збитих ракет завдали пошкоджень кільком будинкам, але, на щастя, обійшлося без жертв.
Атака по Одещині
Атаки не зупинилися й на світанку. Дві ракети "Калібр" були спрямовані з акваторії Чорного моря на Одещину. Під час повітряного бою одну ракету вдалося знищити, але друга вразила відкриту територію, призводячи до потужного вибуху, який пошкодив складську будівлю. У цьому випадку також не було жертв серед людей.
Нагадаємо, у ніч проти 24 червня Росія завдала нового ракетного удару по Києву. Уламки однієї з ракет впали на багатоповерхівку у Солом'янському районі столиці. Фоторепортаж з місця події дивіться в матеріалі.
Зазначимо, в Чорному морі збільшено корабельне угруповання. Ворог вивів на бойове чергування додатковий ракетоносій.