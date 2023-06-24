Из Каспия и Черного моря: подробности обстрела юга Украины

Летила ракета. Фото: google

В ночь на 24 июня враг совершил массированный ракетный обстрел Украины. Используя стратегическую авиацию из Каспийского моря, оккупанты дважды атаковали южные регионы.

Об этом сообщает ОК "Юг".

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Обстрел юга Украины

В результате атаки противовоздушная оборона сумела уничтожить одну ракету над Херсонской и Винницкой областями, две над Николаевской областью и три над Кировоградской. В результате сбития вражеской ракеты в Винницком районе загорелось нежилое здание. Пожар удалось ликвидировать, и ни один человек не пострадал. Также в Кропивницком обломки сбитых ракет нанесли повреждения нескольким домам, но, к счастью, обошлось без жертв.

Атака по Одесской области

Атаки не остановились и на рассвете. Две ракеты "Калибр" были направлены из акватории Черного моря в Одесскую область. Во время воздушного боя одну ракету удалось уничтожить, но вторая поразила открытую территорию, приводя к мощному взрыву, повредившему складское здание. В этом случае тоже не было жертв среди людей.

Напомним, в ночь на 24 июня Россия нанесла новый ракетный удар по Киеву. Обломки одной из ракет упали на многоэтажку в Соломенском районе столицы. Фоторепортаж с места происшествия смотрите в материале.

Отметим, в Черном море увеличена корабельная группировка. Враг вывел на боевое дежурство дополнительный ракетоноситель.