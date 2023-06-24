Загроза зросла: скільки кораблів РФ на чергуванні в Чорному морі

Військові кораблі в морі. Фото: google

В Чорному морі збільшено корабельне угруповання. Ворог вивів на бойове чергування додатковий ракетоносій.

Про це повідомила керівник об'єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

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"Якщо ми входили в ніч з розумінням, що на бойовому чергуванні два підводних ракетоносії із загальним залпом 8 "Калібрів", то під ранок ворог додав ще один надводний ракетоносій. Корабельне угруповання збільшено до 9 одиниць. Загальний залп може сягати до 16 "Калібрів". Це говорить про те, що напруження буде тривати. Рівень загрози залишається надзвичайно високим", — зазначила Наталя Гуменюк.

Зазначимо, пуски з підводного човна виявити складніше, саме тому рівень ракетної небезпеки залишається високим. На сигнали повітряної тривоги потрібно реагувати дуже швидко, тому що часу може бути обмаль.

Зазвичай РФ тримає свої ракетоносії за 100-150 кілометрів від контрольованого Україною берега, ближче до Новоросійська. При цьому росіяни розосереджують свої корабельне угруповання.

Ситуація може змінитися досить швидко, як і кількість "Калібрів". Щоб збільшити кількість ракетоносіїв, ворогові необхідно лише 2-3 години. Саме за цей час кораблі можуть вийти на бойове чергування. Також бойові пуски ворог може здійснювати безпосередньо з бухт поблизу тимчасово окупованого Севастополя. Тож ймовірність ракетних ударів залишається високою.

Нагадаємо, у ніч проти 24 червня Росія завдала нового ракетного удару по Києву. Уламки однієї з ракет впали на багатоповерхівку у Солом'янському районі столиці. Фоторепортаж з місця події дивіться в матеріалі.