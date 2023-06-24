Угроза возросла: сколько кораблей РФ на дежурстве в Черном море

Военные корабли в море. Фото: google

В Черном море увеличена корабельная группировка. Враг вывел на боевое дежурство дополнительный ракетоноситель.

Об этом сообщила руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

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"Если мы входили в ночь с пониманием, что на боевом дежурстве два подводных ракетоносителя с общим залпом 8 "Калибров", то к утру враг добавил еще один надводный ракетоноситель. Корабельная группировка увеличена до 9 единиц. Общий залп может достигать до 16 "Калибров". Это говорит о том, что напряжение будет продолжаться. Уровень угрозы остается чрезвычайно высоким", — отметила Наталья Гуменюк.

Отметим, пуски с подлодки обнаружить сложнее, именно поэтому уровень ракетной опасности остается высоким. На сигналы воздушной тревоги нужно реагировать очень быстро, потому что времени может быть мало.

Обычно РФ держит свои ракетоносители в 100-150 километрах от контролируемого Украиной берега, ближе к Новороссийску. При этом россияне рассредоточивают свои корабельные группировки.

Ситуация может измениться достаточно быстро, как и количество "Калибров". Чтобы увеличить количество ракетоносителей, врагу необходимо всего 2-3 часа. Именно за это время корабли могут выйти на боевое дежурство. Также боевые пуски враг может производить непосредственно из бухт вблизи временно оккупированного Севастополя. Так что вероятность ракетных ударов остается высокой.

Напомним, в ночь на 24 июня Россия нанесла новый ракетный удар по Киеву. Обломки одной из ракет упали на многоэтажку в Соломенском районе столицы. Фоторепортаж с места происшествия смотрите в материале.