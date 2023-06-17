Бруд та сморід: одесити показали в якому стані сховище в центрі міста

Вхід в укриття. Фото: google

В самому центрі міста, на вулиці Пушкінській, людям "рекомендували" ховатись в аварійному укритті. Ремонт в сховищі не робився вже дуже давно.

Відео з’явилось в мережі.

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Як зазначила одеситка на відео, в сховищі відчувається сморід, сміття, та ще й на голови людей, які захочуть там сховатись буде капати вода з труб. Бомбосховище знаходиться за адресою: вул. Пушкінська 32. Воно розраховане на жителів двох будинків.

"ЖЕК рекомендував тут під час тривог проводити час. Це ми ще трохи, на початку повномасштабного вторгнення, прибрали. За майже два роки ніхто нічого тут не зробив та робити не збирається. Люди сюди не хочуть спускатись", — коментує одеситка.

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо вказано близько 200 звичайних бомбосховищ та 135 протирадіаційних укриттів у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Нагадаємо, що під час тривоги всі паркінги міста повинні бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи їм неможливо з інших причин користуватися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Зазначимо, більшість укриттів та захисних споруд на Одещині не відповідають встановленим нормам безпеки. Головною проблемою є відсутність другого виходу та проблеми з вентиляцією.