Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Більшість укриттів на Одещині не відповідають нормам arrow

Більшість укриттів на Одещині не відповідають нормам

6 червня 2023 17:40
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Більшість укриттів на Одещині не відповідають нормам
Денис Зейналов, представник групи громадського моніторингу ОЗОН. Фото: Медіацентр Україна — Одеса
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Більшість укриттів та захисних споруд на Одещині не відповідають встановленим нормам безпеки. Головною проблемою є відсутність другого виходу та проблеми з вентиляцією.

Про це на брифінгу у Медіацентрі Україна — Одеса розповів представник групи громадського моніторингу ОЗОН Денис Зейналов.

Читайте також:

Згідно з результатами дослідження, проведеного протягом трьох місяців, частина укриттів залишається недоступною, маючи обмежений доступ. Близько 70-80% споруд не мають другого виходу та мають проблеми з вентиляцією, що створює серйозну загрозу життю людей.

"Зараз, після трагедії в Києві, ситуація покращилася. Але ми можемо констатувати, що певна частина укриттів досі недоступні. Вони або просто закриті, або до них мають доступ тільки представники певних підприємств чи установ, наприклад лікарень. В укриттях відсутній другий вихід та є проблеми з вентиляцією, а це у разі задимлення приміщення може призвести до смерті людей, які в цих укриттях ховаються", — зазначив Зейналов.

Денис Зейналов підкреслив необхідність поліпшення поточного стану укриттів та забезпечення їх правильного функціонування. Він закликав державні структури здійснювати контроль, моніторинг і актуалізацію інформації щодо стану укриттів, оскільки були випадки, коли на папері укриття існували, але фактично вони не функціонували.

Група громадського моніторингу ОЗОН проводить аналіз ситуації з укриттями на Одещині і планує передати зібрані матеріали зі своїми зауваженнями органам влади до середини літа.

Нагадаємо, правоохоронці спільно з працівниками ДСНС провели комплексну перевірку бомбосховищ в області. Основна увага була приділена не лише входам до приміщень та їхньому доступу, але й санітарному та технічному стану об'єктів, а також наявності відповідних маркувань, як "укриття" чи "сховище", та маршруту до них. Після завершення обстеження складалися акти огляду, які фіксували стан і виявлені недоліки на таких об'єктах.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

10:41 Циганков замінить Беллінгема: що відомо

22:25Кого цього літа не призвуть до ЗСУ: роз’яснення юриста

13:42 Податкова загляне в гаманці українців: що зміниться вже в липні

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB