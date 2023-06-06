Більшість укриттів на Одещині не відповідають нормам

Денис Зейналов, представник групи громадського моніторингу ОЗОН. Фото: Медіацентр Україна — Одеса

Більшість укриттів та захисних споруд на Одещині не відповідають встановленим нормам безпеки. Головною проблемою є відсутність другого виходу та проблеми з вентиляцією.

Про це на брифінгу у Медіацентрі Україна — Одеса розповів представник групи громадського моніторингу ОЗОН Денис Зейналов.

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Згідно з результатами дослідження, проведеного протягом трьох місяців, частина укриттів залишається недоступною, маючи обмежений доступ. Близько 70-80% споруд не мають другого виходу та мають проблеми з вентиляцією, що створює серйозну загрозу життю людей.

"Зараз, після трагедії в Києві, ситуація покращилася. Але ми можемо констатувати, що певна частина укриттів досі недоступні. Вони або просто закриті, або до них мають доступ тільки представники певних підприємств чи установ, наприклад лікарень. В укриттях відсутній другий вихід та є проблеми з вентиляцією, а це у разі задимлення приміщення може призвести до смерті людей, які в цих укриттях ховаються", — зазначив Зейналов.

Денис Зейналов підкреслив необхідність поліпшення поточного стану укриттів та забезпечення їх правильного функціонування. Він закликав державні структури здійснювати контроль, моніторинг і актуалізацію інформації щодо стану укриттів, оскільки були випадки, коли на папері укриття існували, але фактично вони не функціонували.

Група громадського моніторингу ОЗОН проводить аналіз ситуації з укриттями на Одещині і планує передати зібрані матеріали зі своїми зауваженнями органам влади до середини літа.

Нагадаємо, правоохоронці спільно з працівниками ДСНС провели комплексну перевірку бомбосховищ в області. Основна увага була приділена не лише входам до приміщень та їхньому доступу, але й санітарному та технічному стану об'єктів, а також наявності відповідних маркувань, як "укриття" чи "сховище", та маршруту до них. Після завершення обстеження складалися акти огляду, які фіксували стан і виявлені недоліки на таких об'єктах.