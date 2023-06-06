Большинство укрытий в Одесской области не соответствуют нормам

Денис Зейналов, представитель группы общественного мониторинга Озона. Фото: Медиацентр Украина - Одесса

Большинство укрытий и защитных сооружений в Одесской области не отвечают установленным нормам безопасности. Главной проблемой является отсутствие второго выхода и проблемы с вентиляцией.

Об этом на брифинге в Медиацентре Украина — Одесса рассказал представитель группы общественного мониторинга ОЗОН Денис Зейналов.

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Согласно результатам исследования, проведенного в течение трех месяцев, часть укрытий остается недоступной, имея ограниченный доступ. Около 70-80% сооружений не имеют второго выхода и имеют проблемы с вентиляцией, что создает серьезную угрозу для людей.

"Сейчас после трагедии в Киеве ситуация улучшилась. Но мы можем констатировать, что определенная часть укрытий до сих пор недоступна. Они либо просто закрыты, либо к ним имеют доступ только представители определенных предприятий или учреждений, например, больниц. В укрытиях отсутствует второй выход есть проблемы с вентиляцией, а это, в случае задымления помещения, может привести к смерти людей, которые в этих укрытиях прячутся", — отметил Зейналов.

Денис Зейналов подчеркнул необходимость улучшения текущего состояния укрытий и обеспечения их правильного функционирования. Он призвал государственные структуры осуществлять контроль, мониторинг и актуализацию информации о состоянии укрытий, поскольку имели место случаи, когда на бумаге укрытия существовали, но фактически они не функционировали.

Группа общественного мониторинга ОЗОН проводит анализ ситуации с укрытиями в Одесской области и планирует передать собранные материалы со своими замечаниями органам власти до середины лета.

Напомним, правоохранители совместно с работниками ГСЧС провели комплексную проверку бомбоубежищ в области. Основное внимание было уделено не только входам в помещения и их доступ, но и санитарному и техническому состоянию объектов, а также наличию соответствующих маркировок как "укрытие" или "хранилище" и маршрута к ним. После завершения обследования составлялись акты осмотра, фиксировавшие состояние и выявленные недостатки на таких объектах.