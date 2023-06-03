"Таблички немає, не відчиняється": в Одесі перевірили укриття

Поліцейські перевіряють укриття. Фото: ГУНП в Одеській області

Правоохоронці спільно з працівниками ДСНС провели комплексну перевірку бомбосховищ в області. Основна увага була приділена не лише входам до приміщень та їхньому доступу, але й санітарному та технічному стану об'єктів, а також наявності відповідних маркувань як "укриття" чи "сховище" та маршруту до них. Після завершення обстеження складалися акти огляду, які фіксували стан і виявлені недоліки на таких об'єктах.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

Читайте також:

В ході перевірки було виявлено, що деякі укриття були зачинені. Крім того, не всюди було відповідне маркування "укриття" чи "сховище".

Інспекція бомбосховищ на Одещині. Фото: ГУНП в Одеській області

"Закликаємо громадян: якщо ви зіткнулися з тим, що укриття або сховище працює неналежним чином, фіксуйте цей факт на фото чи відео й повідомляйте на спецлінію "102". Особам, відповідальним за роботу сховищ, балансоутримувачам таких об’єктів нагадуємо — з початку повномасштабного вторгнення рф на територію Україну сховища та укриття мають бути відкриті для громадян", — йдеться в повідомленні.

Яка відповідальність за зачинене сховище

Якщо через недоступність сховища або укриття люди постраждають, відповідальні посадові особи за невиконання або неналежне виконання своїх службових обов'язків можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності за службову недбалість відповідно до статті 367 Кримінального кодексу України. Такі дії караються штрафом від двох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Також слід зазначити, що випадки залишення без допомоги осіб, які перебувають у небезпечному для життя стані й позбавлені можливості вжити заходів до самозбереження через різні обставини, будуть підлягати кримінальній відповідальності за статтею 135 Кримінального кодексу України. Санкції статті передбачають покарання у вигляді обмеженням волі на строк до двох років або позбавленням волі на той самий строк.

Нагадаємо, сьогодні під головуванням Олега Кіпера, голови Одеської обласної військової адміністрації, відбулося засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. На ньому створили відповідну комісію для перевірок бомбосховищ у регіоні.