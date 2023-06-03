На Одещині створили комісії для перевірки бомбосховищ

Засідання комісії ТЕБ та НС Одеської ОВА. Фото: Одеська ОВА

Сьогодні під головуванням Олега Кіпера, голови Одеської обласної військової адміністрації, відбулося засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. На ньому створили відповідну комісію для перевірок бомбосховищ в регіоні.

Про це повідомляє Одеська ОВА.

Читайте також:

Одним з основних пріоритетів є повна перевірка всіх захисних споруд на території Одеської області до 5 червня 2023 року. Для цього були створені комісії, до складу яких увійшли представники Державної служби з надзвичайних ситуацій, Національної поліції та органів влади. Робота вже розпочалася, а контроль над процесом покладено на керівництво області.

Головними завданнями визначено зобов’язати балансоутримувачів, керівників установ, підприємств та організацій які використовують захисні споруди цивільного захисту щодо:

забезпечення цілодобового доступу населення, яке потребує укриття, до захисних споруд цивільного захисту незалежно від відомчої належності;

призначення відповідальних осіб за утримання захисних споруд та цілодобовий доступ до них.

Окрім того, планується додаткове інформування населення про розташування об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, які можуть слугувати укриттям для населення. Все це має на меті підвищення рівня безпеки та своєчасного реагування на надзвичайні ситуації.

Обласна комісія відзначила важливість цих заходів та підкреслила необхідність виконання відповідальних завдань щодо безпеки населення в Одеській області. Результати перевірок та впровадження заходів захисту будуть детально проаналізовані та оголошені після завершення робіт.

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо вказано близько 200 звичайних бомбосховищ та 135 протирадіаційних укриттів у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Нагадаємо, під час нічної атаки на Київ мешканка столиці загинула через зачинене укриття. Жінка з дитиною добігли до дверей укриття, але не зуміли заховатися від уламків російської ракети. Про це розповів мешканець столиці Ярослав, дружина якого загинула під час нічної повітряної атаки росіян.