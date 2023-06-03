В Одесской области создали комиссии для проверки бомбоубежищ
Сегодня под председательством Олега Кипера, главы Одесской областной военной администрации состоялось заседание региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. На нем была создана соответствующая комиссия для проверок бомбоубежищ в регионе.
Об этом сообщает Одесская ОВА.
Одним из основных приоритетов есть полная проверка всех защитных сооружений на территории Одесской области до 5 июня 2023 года. Для этого были созданы комиссии, в состав которых вошли представители Государственной службы чрезвычайных ситуаций, Национальной полиции и органов власти. Работа уже началась, а контроль над процессом возложен на руководство области.
Главными задачами определено обязать балансодержателей, руководителей учреждений, предприятий и организаций, которые используют защитные сооружения гражданской защиты:
- обеспечение круглосуточного доступа населения, нуждающегося в укрытии, к защитным сооружениям гражданской защиты независимо от ведомственной принадлежности;
- назначение ответственных за содержание защитных сооружений и круглосуточный доступ к ним.
Кроме того, планируется дополнительное информирование населения о расположении объектов фонда защитных сооружений гражданской защиты, которые могут служить убежищем для населения. Все это преследует цель повышения уровня безопасности и своевременного реагирования на чрезвычайные ситуации.
Областная комиссия отметила важность этих мероприятий и подчеркнула необходимость выполнения ответственных задач безопасности населения в Одесской области. Результаты проверок и внедрение мер защиты будут детально проанализированы и объявлены по завершении работ.
Увидеть полный список хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На нем отдельно указано около 200 обычных бомбоубежищ и 135 противорадиационных укрытий в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.
Напомним, во время ночной атаки на Киев жительница столицы погибла из-за закрытого укрытия. Женщина с ребенком добежала до двери укрытия, но не сумела укрыться от обломков российской ракеты. Об этом рассказал житель столицы Ярослав, жена которого погибла во время ночной воздушной атаки россиян.