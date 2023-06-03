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В Одесской области создали комиссии для проверки бомбоубежищ

3 июня 2023 13:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одесской области создали комиссии для проверки бомбоубежищ
Заседание комиссии ТЭБ и ЧС Одесской ОВА. Фото: Одесская ОВА
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сегодня под председательством Олега Кипера, главы Одесской областной военной администрации состоялось заседание региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. На нем была создана соответствующая комиссия для проверок бомбоубежищ в регионе.

Об этом сообщает Одесская ОВА.

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Одним из основных приоритетов есть полная проверка всех защитных сооружений на территории Одесской области до 5 июня 2023 года. Для этого были созданы комиссии, в состав которых вошли представители Государственной службы чрезвычайных ситуаций, Национальной полиции и органов власти. Работа уже началась, а контроль над процессом возложен на руководство области.

Главными задачами определено обязать балансодержателей, руководителей учреждений, предприятий и организаций, которые используют защитные сооружения гражданской защиты:

  • обеспечение круглосуточного доступа населения, нуждающегося в укрытии, к защитным сооружениям гражданской защиты независимо от ведомственной принадлежности;
  • назначение ответственных за содержание защитных сооружений и круглосуточный доступ к ним.

Кроме того, планируется дополнительное информирование населения о расположении объектов фонда защитных сооружений гражданской защиты, которые могут служить убежищем для населения. Все это преследует цель повышения уровня безопасности и своевременного реагирования на чрезвычайные ситуации.

Областная комиссия отметила важность этих мероприятий и подчеркнула необходимость выполнения ответственных задач безопасности населения в Одесской области. Результаты проверок и внедрение мер защиты будут детально проанализированы и объявлены по завершении работ.

Увидеть полный список хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На нем отдельно указано около 200 обычных бомбоубежищ и 135 противорадиационных укрытий в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.

Напомним, во время ночной атаки на Киев жительница столицы погибла из-за закрытого укрытия. Женщина с ребенком добежала до двери укрытия, но не сумела укрыться от обломков российской ракеты. Об этом рассказал житель столицы Ярослав, жена которого погибла во время ночной воздушной атаки россиян.

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