В Одесі сховища мають бути відкритими 24/7

Дівчата сидять в укритті. Фото: Новини.LIVE

Одеська обласна військова адміністрація заявляє, що в умовах воєнного стану бомбосховища повинні працювати цілодобово. Проте важливо, щоб люди заздалегідь знали, хто відповідає за ці споруди та кому належить їх утримання.

Про це на брифінгу розповів директор департаменту з питань цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Одеської обласної військової адміністрації Сергій Готко.

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"В умовах сьогодення бомбосховища повинні працювати 24/7. Але в процесі експлуатації люди повинні з’ясувати, хто є відповідальною особою за бомбосховище, хто є балансоутримувачем… Як правило, укриття на балансі комунальних підприємств, житлово-комунальних сервісів, які знаходяться найближче до цих споруд", — зазначив Сергій Готко.

Також він додав, що департамент та державна служба з надзвичайних ситуацій ведуть облік та реєстрацію всіх захисних споруд. Проте через воєнний час і завантаженість ресурсів, проведення масових перевірок є складним завданням. Тривають ремонтні роботи на спорудах, але наразі не вистачає ресурсів, щоб виконати їх у бажаному темпі, як хотіли б люди.

Крім того, до комунальних та приватних установ звернувся й мер Одеси, яки наголосив на необхідності тримати бомбосховища відкритими.

"Я звертають до відповідальних за відкриття сховищ приватної форми власності, в тому числі підпорядкованих ОСМД. Звертають до бізнесу, підприємств та всіх хто відповідає за укриття. Це питання життя та безпеки людей. Наголошую ще раз під час тривоги всі сховища мають бути відкритими", — зазначив міський голова Геннадій Труханов.

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо вказано близько 200 звичайних бомбосховищ та 135 протирадіаційних укриттів у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Нагадаємо, під час нічної атаки на Київ мешканка столиці загинула через зачинене укриття. Жінка з дитиною добігли до дверей укриття, але не зуміли заховатися від уламків російської ракети. Про це розповів мешканець столиці Ярослав, дружина якого загинула під час нічної повітряної атаки росіян.