В Одессе убежища должны быть открыты 24/7

Девушки сидят в укрытии. Фото: Новини.LIVE

Одесская областная военная администрация заявляет, что в условиях военного положения бомбоубежища должны работать круглосуточно. Однако важно, чтобы люди заранее знали, кто отвечает за эти постройки и кому принадлежит их содержание.

Об этом на брифинге рассказал директор департамента по гражданской защите, оборонной работе и взаимодействию с правоохранительными органами Одесской областной военной администрации Сергей Готко.

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"В условиях сегодняшнего бомбоубежища должны работать 24/7. Но в процессе эксплуатации люди должны выяснить, кто является ответственным лицом за бомбоубежище, кто является балансодержателем… Как правило, укрытие на балансе коммунальных предприятий, жилищно-коммунальных сервисов, которые находятся ближе к ним этим сооружениям", — отметил Сергей Готко.

Также он добавил, что департамент и государственная служба по чрезвычайным ситуациям ведут учет и регистрацию всех защитных сооружений. Однако через военное время и загруженность ресурсов, проведение массовых проверок является сложной задачей. Продолжаются ремонтные работы на сооружениях, но пока не хватает ресурсов, чтобы выполнить их в желаемом темпе, как хотели бы люди.

Кроме того, в коммунальные и частные учреждения обратился и мэр Одессы, который отметил необходимость держать бомбоубежища открытыми.

"Я обращаю к ответственным за открытие хранилищ частной формы собственности, в том числе подчиненным ОСМД. Обращаю к бизнесу, предприятиям и всем кто отвечает за укрытие. Это вопрос жизни и безопасности людей. Подчеркиваю еще раз во время тревоги все хранилища должны быть открытыми", — отметил городской голова Геннадий Труханов.

Увидеть полный список хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На нем отдельно указано около 200 обычных бомбоубежищ и 135 противорадиационных укрытий в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.

Напомним, во время ночной атаки на Киев жительница столицы погибла из-за закрытого укрытия. Женщина с ребенком добежала до двери укрытия, но не сумела укрыться от обломков российской ракеты. Об этом рассказал житель столицы Ярослав, жена которого погибла во время ночной воздушной атаки россиян.