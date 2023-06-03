"Таблички нет, не открывается": в Одессе проверили укрытия

Полицейские проверяют укрытие. Фото: ГУНП в Одесской области

Правоохранители совместно с работниками ГСЧС провели комплексную проверку бомбоубежищ в области. Основное внимание было уделено не только входам в помещения и их доступ, но и санитарному и техническому состоянию объектов, а также наличию соответствующих маркировок "укрытие" и маршрута к ним. По завершению обследования составлялись акты осмотра, фиксировавшие состояние и выявленные недостатки на таких объектах.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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В ходе проверки было обнаружено, что некоторые укрытия были закрыты. Кроме того, не всюду была соответствующая маркировка "укрытие".

Инспекция бомбоубежищ в Одесской области. Фото: ГУНП в Одесской области.

"Призываем граждан: если вы столкнулись с тем, что укрытие или хранилище работает ненадлежащим образом, фиксируйте этот факт на фото или видео и сообщайте на спецлинию "102". Лицам, ответственным за работу хранилищ, балансодержателям таких объектов напоминаем — с начала полномасштабного вторжение России на территорию Украины хранилища и укрытия должны быть открыты для граждан", — говорится в сообщении.

Какая ответственность за закрытое хранилище

Если по недоступности хранилища или укрытия люди пострадают, ответственные должностные лица за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей могут быть привлечены к уголовной ответственности за служебную халатность в соответствии со статьей 367 Уголовного кодекса Украины. Такие действия наказываются штрафом от двух тысяч до четырех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительными работами сроком до двух лет, или ограничением свободы сроком до трех лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Также следует отметить, что случаи оставления без помощи лиц, которые находятся в опасном для жизни состоянии и лишены возможности принять меры к самосохранению по разным обстоятельствам, будут подлежать уголовной ответственности по статье 135 Уголовного кодекса Украины. Санкции статьи предусматривают наказание в виде ограничения свободы на срок до двух лет или лишение свободы на тот же срок.

Напомним, сегодня под председательством Олега Кипера, главы Одесской областной военной администрации состоялось заседание региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. На нем была создана соответствующая комиссия для проверок бомбоубежищ в регионе.