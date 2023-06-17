Грязь и вонь: одесситы показали в каком состоянии укрытие в центре города

Вход в укрытие. Фото: google

В самом центре города, на улице Пушкинской, людям "рекомендовали" прятаться в аварийном укрытии. Ремонт там не производился уже очень давно.

Видео появилось в сети.

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Как отметила одесситка на видео, в хранилище чувствуется вонь, мусор, да еще и на головы людей, которые захотят там скрыться, будет капать вода из труб. Бомбоубежище находится по адресу: ул. Пушкинская 32. Оно рассчитано на жителей двух домов.

"ЖЭК рекомендовал здесь во время тревог проводить время. Это мы еще чуть-чуть, в начале полномасштабного вторжения, убрали. За почти два года никто ничего здесь не сделал, и делать не собирается. Люди сюда не хотят спускаться", — комментирует одесситка.

Увидеть полный список хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На нем отдельно указано около 200 обычных бомбоубежищ и 135 противорадиационных укрытий в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.

Напомним, что во время тревоги все паркинги города должны быть открыты для всех желающих. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или спасательные службы.

Отметим, большинство укрытий и защитных сооружений в Одесской области не отвечают установленным нормам безопасности. Главной проблемой является отсутствие второго выхода и проблемы с вентиляцией.