Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Грязь и вонь: одесситы показали в каком состоянии укрытие в центре города arrow

Грязь и вонь: одесситы показали в каком состоянии укрытие в центре города

17 июня 2023 12:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Грязь и вонь: одесситы показали в каком состоянии укрытие в центре города
Вход в укрытие. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В самом центре города, на улице Пушкинской, людям "рекомендовали" прятаться в аварийном укрытии. Ремонт там не производился уже очень давно.

Видео появилось в сети.

Читайте также:

Как отметила одесситка на видео, в хранилище чувствуется вонь, мусор, да еще и на головы людей, которые захотят там скрыться, будет капать вода из труб. Бомбоубежище находится по адресу: ул. Пушкинская 32. Оно рассчитано на жителей двух домов.

"ЖЭК рекомендовал здесь во время тревог проводить время. Это мы еще чуть-чуть, в начале полномасштабного вторжения, убрали. За почти два года никто ничего здесь не сделал, и делать не собирается. Люди сюда не хотят спускаться", — комментирует одесситка.

Увидеть полный список хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На нем отдельно указано около 200 обычных бомбоубежищ и 135 противорадиационных укрытий в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.

Напомним, что во время тревоги все паркинги города должны быть открыты для всех желающих. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или спасательные службы.

Отметим, большинство укрытий и защитных сооружений в Одесской области не отвечают установленным нормам безопасности. Главной проблемой является отсутствие второго выхода и проблемы с вентиляцией.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

09:22 Россияне подставили известного украинского певца: тот не стал молчать

07:45 Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

Спецпроект "Герои в тылу": история железнодорожника Дмитрия Ярошенко

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

06:15Украинцев предупредили о повышении еще одного тарифа: что известно

Новость с видео

19:57 Почему снятых с военного учета не выпустят за границу: комментарий адвоката

09:10 Довбик заменит известного форварда в топ-клубе

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас