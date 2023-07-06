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В Одесі встановлять перше мобільне укриття: де саме

6 липня 2023 17:55
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одесі встановлять перше мобільне укриття: де саме
Мобільне укриття. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одесі за кошти міського бюджету закуплять та встановлять мобільне укриття. Будівля буде розташована поруч з однією з місцевих шкіл у житловому районі. 

Про це повідомив директор та засновник компанії "Мірадіма", яка спеціалізується на виробництві мобільних укриттів Олександр Войтко.

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Головною метою є підготовка до початку навчального року, забезпечення безпеки дітей. Укриття буде встановлене до 31 липня біля ліцею на 13-ій станції Великого Фонтану.

"До кінця літа ми встановимо ще два укриття в іншому районі Одеси. Вони зможуть захистити від уламків та осколків, але не від прямого попадання ракети чи авіабомби", — розповів Олександр Войтко

Компанія також має намір встановлювати укриття не тільки в Одесі, але й у всій області, та не обмежуватися лише навчальними закладами. Реалізація цих планів залежатиме від фінансування. Зазначено, що компанія здатна виробляти понад 30 мобільних укриттів щомісяця.

Укриття, які встановлюються в Одесі, відповідають четвертому класу. Раніше аналогічні конструкції встановили в Херсоні та Миколаєві. 

"Укриття того ж підрядника встановлювали в Херсоні для місцевого відділення Червоного Хреста. Це певна гарантія якості виробів. Укриття виробляються з "п’ятисотого" бетону та мають високе армування. Товщина верхньої плити — 40 сантиметрів, нижньої — 20 сантиметрів, стін — 30 сантиметрів", — зазначив керівник проєкту SafePlace4UA та благодійної організації "Юність 2.0" Ілля Блохін.

Нагадаємо, у Херсоні встановили вже дев'яте мобільне укриття, яке було виготовлено в Одесі. Його встановили у центрі міста, біля зупинки громадського транспорту. 

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