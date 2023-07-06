В Одессе установят первое мобильное укрытие: где именно

Мобильное укрытие. Фото: google

В Одессе за средства городского бюджета закупят и установят мобильное укрытие. Здание будет расположено рядом с одной из местных школ в жилом районе.

Об этом сообщил директор и основатель компании "Мирадима", специализирующейся на производстве мобильных укрытий Александр Войтко.

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Главной целью является подготовка к началу учебного года, обеспечение безопасности детей. Укрытие будет установлено до 31 июля возле лицея на 13-й станции Большого Фонтана.

"До конца лета мы установим еще два укрытия в другом районе Одессы. Они смогут оградить от обломков и осколков, но не от прямого попадания ракеты или авиабомбы", — рассказал Александр Войтко.

Компания также намерена устанавливать укрытия не только в Одессе, но и во всей области и не ограничиваться только учебными заведениями. Реализация этих планов будет зависеть от финансирования. Отмечено, что компания способна производить более 30 мобильных укрытий ежемесячно.

Укрытия, устанавливаемые в Одессе, соответствуют четвертому классу. Ранее аналогичные конструкции были установлены в Херсоне и Николаеве.

"Укрытие того же подрядчика устанавливали в Херсоне для местного отделения Красного Креста. Это определенная гарантия качества изделий", — отметил руководитель проекта SafePlace4UA и благотворительной организации "Юность 2.0" Илья Блохин.

Напомним, в Херсоне установили уже девятое мобильное укрытие, изготовленное в Одессе. Его установили в центре города, у остановки общественного транспорта.