Мобильное укрытие позволит одесским школьникам учиться в офлайн-режиме

Брифинг в Одессе. Фото: Медиацентр Украина – Одесса

В ближайшие дни одна из одесских общеобразовательных школ, возможно, получит разрешение на использование нового укрытия. Установление такого укрытия стало необходимостью, поскольку на территории школы нет других вариантов, а ближайшее безопасное место удалено.

Об этом сообщила директор школы №41 в Одессе Анна Кищенко, во время брифинга в Медиацентре Украина — Одесса.

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"Это укрытие может вместить 20 человек. Я надеюсь, что его установка позволит нашим детям начать учебный год в очном формате. Три класса смогут выйти на обучение и изучать основные предметы. И я надеюсь, что можно установить еще несколько укрытий. Где-то через неделю мы ждем комиссию от ГСЧС, полиции и представителей департамента гражданской защиты, которая даст разрешение на эксплуатацию укрытия", — рассказала директор.

Построить полноценное укрытие невозможно

Борис Эмельдеш, председатель благотворительного фонда "Рада Міст", помогший с установкой укрытия, пояснил, что идея возникла из-за геологических особенностей местности.

"Мы разговаривали с представителями департамента гражданской защиты и пришли к выводу, что прежде всего такие укрытия нужно устанавливать именно в этом районе из-за того, что грунтовые воды затопили там все подвалы и хранилища", — отметил Эмельдеш.

Напомним, в Херсоне установили уже девятое мобильное укрытие, изготовленное в Одессе. Его установили в центре города, около остановки общественного транспорта.