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В Одесской области появятся новые школьные автобусы: что известно

15 июля 2023 11:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Одесская ОВА закупит школьные автобусы
Школьные автобусы. Фото: УНИАН
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

С нового учебного года в школах Одесской области появятся новые автобусы для перевозки детей. Одесская ОВА заключила соответствующее соглашение почти в 100 млн грн.

Об этом Новини.LIVE узнало из системы электронных закупок Prozorro.

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По информации на портале, Департамент образования и науки Одесской ОВА заключил соглашение с обществом с ограниченной ответственностью Торговый дом "Эталон авто" по поставке 28 школьных автобусов. Планируется потратить на это 82 миллиона гривен.

Скриншот тендера с портала Prozorro

Кому передадут автобусы

  • Авангардовской громаде;
  • Долинской громаде;
  • Суворовской громаде;
  • Ренийской громаде;
  • Килийской громаде;
  • Вилковской громаде;
  • Петропавловской громаде;
  • Балтской громаде;
  • Окнянской громаде;
  • Ананьевской громаде;
  • Кодымской громаде;
  • Курисовской громаде;
  • Николаевской громаде;
  • Подольской громаде;
  • Старомаякивской громаде;
  • Усатовской громаде;
  • Доброславской громаде;
  • Цебриковской громаде;
  • Любашевской громаде;
  • Андреево-Ивановской громаде;
  • Голодненской громаде;
  • Теплицкой громаде;
  • Великоплосковской громаде;
  • Новоборысовской громаде;
  • Степановской громаде;
  • Савранской громаде;
  • Беляевской громаде.

Отметим, что в прошлом году департамент уже предпринимал попытку столь масштабной закупки школьных автобусов. Тогда речь шла о 26 автобусах, начальная общая сумма тендера — 63,7 миллиона гривен. Ожидалось, что поставщик предоставит их до 1 октября 2022 года.

Также на портале закупок указано, что автобусы должны иметь экологический класс "Евро-5", окрашенные в желтый цвет со световой сигнализацией и маркировкой, что это школьный автобус, и вмещать 26 мест для сидения. И два места для человека, сопровождающего детей и водителя.

Ранее мы писали, что одна из одесских общеобразовательных школ, возможно, получит разрешение на использование нового укрытия. Установка такого укрытия стало необходимостью, поскольку на территории школы нет других вариантов, а ближайшее безопасное место удалено.

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