Одесская ОВА закупит школьные автобусы

Школьные автобусы. Фото: УНИАН

С нового учебного года в школах Одесской области появятся новые автобусы для перевозки детей. Одесская ОВА заключила соответствующее соглашение почти в 100 млн грн.

Об этом Новини.LIVE узнало из системы электронных закупок Prozorro.

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По информации на портале, Департамент образования и науки Одесской ОВА заключил соглашение с обществом с ограниченной ответственностью Торговый дом "Эталон авто" по поставке 28 школьных автобусов. Планируется потратить на это 82 миллиона гривен.

Скриншот тендера с портала Prozorro

Кому передадут автобусы

Авангардовской громаде;

Долинской громаде;

Суворовской громаде;

Ренийской громаде;

Килийской громаде;

Вилковской громаде;

Петропавловской громаде;

Балтской громаде;

Окнянской громаде;

Ананьевской громаде;

Кодымской громаде;

Курисовской громаде;

Николаевской громаде;

Подольской громаде;

Старомаякивской громаде;

Усатовской громаде;

Доброславской громаде;

Цебриковской громаде;

Любашевской громаде;

Андреево-Ивановской громаде;

Голодненской громаде;

Теплицкой громаде;

Великоплосковской громаде;

Новоборысовской громаде;

Степановской громаде;

Савранской громаде;

Беляевской громаде.

Отметим, что в прошлом году департамент уже предпринимал попытку столь масштабной закупки школьных автобусов. Тогда речь шла о 26 автобусах, начальная общая сумма тендера — 63,7 миллиона гривен. Ожидалось, что поставщик предоставит их до 1 октября 2022 года.

Также на портале закупок указано, что автобусы должны иметь экологический класс "Евро-5", окрашенные в желтый цвет со световой сигнализацией и маркировкой, что это школьный автобус, и вмещать 26 мест для сидения. И два места для человека, сопровождающего детей и водителя.

Ранее мы писали, что одна из одесских общеобразовательных школ, возможно, получит разрешение на использование нового укрытия. Установка такого укрытия стало необходимостью, поскольку на территории школы нет других вариантов, а ближайшее безопасное место удалено.