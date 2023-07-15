Одесская ОВА закупит школьные автобусы

В Одесской области появятся новые школьные автобусы: что известно
С нового учебного года в школах Одесской области появятся новые автобусы для перевозки детей. Одесская ОВА заключила соответствующее соглашение почти в 100 млн грн.
Об этом Новини.LIVE узнало из системы электронных закупок Prozorro.
По информации на портале, Департамент образования и науки Одесской ОВА заключил соглашение с обществом с ограниченной ответственностью Торговый дом "Эталон авто" по поставке 28 школьных автобусов. Планируется потратить на это 82 миллиона гривен.
Кому передадут автобусы
- Авангардовской громаде;
- Долинской громаде;
- Суворовской громаде;
- Ренийской громаде;
- Килийской громаде;
- Вилковской громаде;
- Петропавловской громаде;
- Балтской громаде;
- Окнянской громаде;
- Ананьевской громаде;
- Кодымской громаде;
- Курисовской громаде;
- Николаевской громаде;
- Подольской громаде;
- Старомаякивской громаде;
- Усатовской громаде;
- Доброславской громаде;
- Цебриковской громаде;
- Любашевской громаде;
- Андреево-Ивановской громаде;
- Голодненской громаде;
- Теплицкой громаде;
- Великоплосковской громаде;
- Новоборысовской громаде;
- Степановской громаде;
- Савранской громаде;
- Беляевской громаде.
Отметим, что в прошлом году департамент уже предпринимал попытку столь масштабной закупки школьных автобусов. Тогда речь шла о 26 автобусах, начальная общая сумма тендера — 63,7 миллиона гривен. Ожидалось, что поставщик предоставит их до 1 октября 2022 года.
Также на портале закупок указано, что автобусы должны иметь экологический класс "Евро-5", окрашенные в желтый цвет со световой сигнализацией и маркировкой, что это школьный автобус, и вмещать 26 мест для сидения. И два места для человека, сопровождающего детей и водителя.
Ранее мы писали, что одна из одесских общеобразовательных школ, возможно, получит разрешение на использование нового укрытия. Установка такого укрытия стало необходимостью, поскольку на территории школы нет других вариантов, а ближайшее безопасное место удалено.