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В Одесі ремонтують лікарню за 60 мільйонів: що планують зробити

30 липня 2023 13:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Одеську дитячу лікарню планують відремонтувати
Одеська дитяча лікарня. Фото: Facebook Дитяча Лікарня
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі планують відремонтувати дитячу лікарню. Управління капітального будівництва оцінило реконструкцію медзакладу на Академіка Заболотного у 61 мільйон.

Про це Новини.LIVE дізналося з системи електронних закупівель Prozorro.

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За даними відкритого аукціону, Одеська міська рада шукає підрядника, який виконає капітальний ремонт деяких частин лікарні та замінить комунікації.

Скриншот відкритого аукціону. Фото: Prozorro

Що саме планують зробити

  • систему вентиляції — цим роботам присвячена майже половина технічного завдання;
  • оновити внутрішнє оздоблення, водопровід, каналізацію, опалення, систему кондиціонування і протипожежного захисту;
  • встановити три ліфти;
  • зробити ґанок і пандуси.

На порталі зазначено, що аукціон почався 28 липня і триматиме до 7 серпня включно. Розпочнеться аукціон також 7 серпня.

Інші тендери в Одесі

В Одесі планують відремонтувати міську клінічну лікарню за понад 15 мільйонів гривень. На ці кошти у медзакладі хочуть оновити покрівлю з енергоощадними технологіями. 

Нагадаємо, в Одеській області планують відремонтувати греблю на одному зі ставків за 13 385 445 гривень. Виконувачем робіт без аукціону стало підприємство з Миколаївщини.

 

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