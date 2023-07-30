Одеську дитячу лікарню планують відремонтувати

В Одесі ремонтують лікарню за 60 мільйонів: що планують зробити
В Одесі планують відремонтувати дитячу лікарню. Управління капітального будівництва оцінило реконструкцію медзакладу на Академіка Заболотного у 61 мільйон.
Про це Новини.LIVE дізналося з системи електронних закупівель Prozorro.
За даними відкритого аукціону, Одеська міська рада шукає підрядника, який виконає капітальний ремонт деяких частин лікарні та замінить комунікації.
Що саме планують зробити
- систему вентиляції — цим роботам присвячена майже половина технічного завдання;
- оновити внутрішнє оздоблення, водопровід, каналізацію, опалення, систему кондиціонування і протипожежного захисту;
- встановити три ліфти;
- зробити ґанок і пандуси.
На порталі зазначено, що аукціон почався 28 липня і триматиме до 7 серпня включно. Розпочнеться аукціон також 7 серпня.
Інші тендери в Одесі
В Одесі планують відремонтувати міську клінічну лікарню за понад 15 мільйонів гривень. На ці кошти у медзакладі хочуть оновити покрівлю з енергоощадними технологіями.
Нагадаємо, в Одеській області планують відремонтувати греблю на одному зі ставків за 13 385 445 гривень. Виконувачем робіт без аукціону стало підприємство з Миколаївщини.