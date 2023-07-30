Одеську дитячу лікарню планують відремонтувати

Одеська дитяча лікарня. Фото: Facebook Дитяча Лікарня

В Одесі планують відремонтувати дитячу лікарню. Управління капітального будівництва оцінило реконструкцію медзакладу на Академіка Заболотного у 61 мільйон.

Про це Новини.LIVE дізналося з системи електронних закупівель Prozorro.

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За даними відкритого аукціону, Одеська міська рада шукає підрядника, який виконає капітальний ремонт деяких частин лікарні та замінить комунікації.

Скриншот відкритого аукціону. Фото: Prozorro

Що саме планують зробити

систему вентиляції — цим роботам присвячена майже половина технічного завдання;

оновити внутрішнє оздоблення, водопровід, каналізацію, опалення, систему кондиціонування і протипожежного захисту;

встановити три ліфти;

зробити ґанок і пандуси.

На порталі зазначено, що аукціон почався 28 липня і триматиме до 7 серпня включно. Розпочнеться аукціон також 7 серпня.

Інші тендери в Одесі

В Одесі планують відремонтувати міську клінічну лікарню за понад 15 мільйонів гривень. На ці кошти у медзакладі хочуть оновити покрівлю з енергоощадними технологіями.

Нагадаємо, в Одеській області планують відремонтувати греблю на одному зі ставків за 13 385 445 гривень. Виконувачем робіт без аукціону стало підприємство з Миколаївщини.