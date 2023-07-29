В Одеській області відремонтують греблю за понад 13 мільйонів

Ставок у смт Затишшя. Фото: Затишнянська сільська рада

В Одеській області планують відремонтувати греблю на одному зі ставків за 13 385 445 гривень. Виконувачем робіт без аукціону стало підприємство з Миколаївщини.

Про це Новини.LIVE дізналося з системи електронних закупівель Prozorro.

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За даними аукціону, Затишанська селищна рада Роздільнянського району Одеської області планує укласти угоду з приватним підприємством "Мета" щодо відновлення гідрологічного режиму ставка і капітального ремонту греблі в селища міського типу Затишшя.

Скриншот відкритого аукціону. Фото: Prozorro

Що відомо про аукціон

Сьогодні, 29 липня, закінчився термін подання тендерних пропозицій та відбулися "відкриті торги з особливостями". Приватне підприємство "Мета" було єдиним учасником цих торгів.

Зазначимо, що Затишанська селищна рада вже працювала з "Метою" у 2021 році, проте тоді постійно переносилися терміни виконання робіт. Угоду було розірвано за домовленістю сторін.

Нагадаємо, Одеська мерія оголосила тендер для облаштування укриттів та бомбосховищ. На дрібне господарське приладдя планують витратити понад 200 тисяч гривень.

Також ми писали, що одеські комунальники планують закупити прапори на суму понад 300 тисяч гривень. ЖКС "Хмельницький" оголосило відповідний тендер.