Посадовці Одеської ОВА вкрали мільйони на будівництві лікарень

Обшуки у керівника апарату голови Одеської ОВА. Фото: СБУ

Співробітники Служби безпеки викрили широкомасштабну схему привласнення бюджетних грошей, яка призвела до зупинення будівництва шести амбулаторій у віддалених селищах регіону. Особа, яка виявилась замішаною у цій злочинній діяльності, є чинним керівником апарату голови Одеської обласної військової адміністрації.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

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Схема посадовців Одеської ОВА

За результатами розслідування, виявлено, що компанія, завдяки "підтримці" високопосадовця, виграла тендер на будівництво медичних закладів у південному регіоні Одещини у 2020 році. Згідно з укладеним договором, підрядникам було виділено авансовий платіж у розмірі 16,9 млн гривень.

Однак замість виконання робіт з побудови шести амбулаторій, як передбачалося договором, зловмисники розкрали майже половину цієї суми і залишили об'єкти будівництва недоробленими, не досягнувши навіть 50% готовності. Виявлені порушення включали штучне завищення вартості та обсягу робіт, а також подання неправдивої інформації у звітній документації.

Після проведення будівельно-технічної експертизи, яку ініціювала СБУ, було підтверджено факт не дострокового завершення будівництва та розкрадання грошей. Крім того, експерти встановили, що фундамент об'єктів не відповідає вимогам безпеки та становить загрозу аварійності.

Обшуки та підозра посадовцям

Обшуки у посадовців. Фото: Одеська обласна прокуратура

Під час обшуків у місцях проживання затриманих осіб, були знайдені документи та інші матеріали, що свідчать про протиправну діяльність.

Зловмисникам, включаючи керівника апарату голови Одеської обласної військової адміністрації, колишніх керівників департаментів, радника мера Вишневого, директора будівельної компанії та ще одного посадовця, було оголошено про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України. За вчинені злочини їм може загрожувати до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в антикорупційному бюро стверджують, що директор департаменту капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської обласної військової адміністрації Віктор Лунгул причетний до корупційної схеми. За даними слідства, бізнесмени Борис Кауфман та Олександр Грановський отримували неправомірну допомогу від Лунгула, що дозволило їм збагачуватися на майнових активах.