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Чиновники Одесской ОВА украли миллионы на строительстве больниц

27 июня 2023 12:29
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Чиновники Одесской ОВА украли миллионы на строительстве больниц
Обыски у руководителя аппарата главы Одесской ОВА. Фото: СБУ
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сотрудники Службы безопасности разоблачили широкомасштабную схему присвоения бюджетных денег, которая привела к остановке строительства шести амбулаторий в отдаленных поселках региона. Лицо, оказавшееся замешанным в этой преступной деятельности, является действующим руководителем аппарата главы Одесской областной военной администрации.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

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По результатам расследования, обнаружено, что компания, благодаря "поддержке" высокопоставленного чиновника, выиграла тендер на строительство медицинских учреждений в южном регионе Одесчины в 2020 году. Согласно заключенному договору, подрядчикам был выделен авансовый платеж в размере 16,9 млн гривен.

Однако, вместо выполнения работ по строительству шести амбулаторий, как предполагалось договором, злоумышленники разворовали почти половину этой суммы и оставили объекты строительства недоделанными, не достигнув даже 50% готовности. Выявленные нарушения включали в себя искусственное завышение стоимости и объема работ, а также представление ложной информации в отчетной документации.

После проведения строительно-технической экспертизы, инициированной СБУ, был подтвержден факт не досрочного завершения строительства и хищения денег. Кроме того, эксперты установили, что фундамент объектов не отвечает требованиям безопасности и представляет угрозу аварийности.

Обыски и подозрение должностным лицам

Обыски у чиновников. Фото: Одесская областная прокуратура

Во время обысков в местах жительства задержанных были найдены документы и другие материалы, свидетельствующие о противоправной деятельности.

Злоумышленникам, включая руководителя аппарата главы Одесской областной военной администрации, бывших руководителей департаментов, советника мэра Вишневого, директора строительной компании и еще одного чиновника, было объявлено о подозрении по четырем статьям Уголовного кодекса Украины. За совершенные преступления им может грозить до 12 лет лишения свободы.

Напомним, в антикоррупционном бюро утверждают, что директор департамента капитального строительства и дорожного хозяйства Одесской областной военной администрации Виктор Лунгул причастен к коррупционной схеме. По данным следствия, бизнесмены Борис Кауфман и Александр Грановский получали неправомерную помощь от Лунгула, что позволило обогащаться имущественными активами.

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