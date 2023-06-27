Чиновники Одесской ОВА украли миллионы на строительстве больниц
Сотрудники Службы безопасности разоблачили широкомасштабную схему присвоения бюджетных денег, которая привела к остановке строительства шести амбулаторий в отдаленных поселках региона. Лицо, оказавшееся замешанным в этой преступной деятельности, является действующим руководителем аппарата главы Одесской областной военной администрации.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
Схема должностных лиц Одесской ОВА
По результатам расследования, обнаружено, что компания, благодаря "поддержке" высокопоставленного чиновника, выиграла тендер на строительство медицинских учреждений в южном регионе Одесчины в 2020 году. Согласно заключенному договору, подрядчикам был выделен авансовый платеж в размере 16,9 млн гривен.
Однако, вместо выполнения работ по строительству шести амбулаторий, как предполагалось договором, злоумышленники разворовали почти половину этой суммы и оставили объекты строительства недоделанными, не достигнув даже 50% готовности. Выявленные нарушения включали в себя искусственное завышение стоимости и объема работ, а также представление ложной информации в отчетной документации.
После проведения строительно-технической экспертизы, инициированной СБУ, был подтвержден факт не досрочного завершения строительства и хищения денег. Кроме того, эксперты установили, что фундамент объектов не отвечает требованиям безопасности и представляет угрозу аварийности.
Обыски и подозрение должностным лицам
Во время обысков в местах жительства задержанных были найдены документы и другие материалы, свидетельствующие о противоправной деятельности.
Злоумышленникам, включая руководителя аппарата главы Одесской областной военной администрации, бывших руководителей департаментов, советника мэра Вишневого, директора строительной компании и еще одного чиновника, было объявлено о подозрении по четырем статьям Уголовного кодекса Украины. За совершенные преступления им может грозить до 12 лет лишения свободы.
Напомним, в антикоррупционном бюро утверждают, что директор департамента капитального строительства и дорожного хозяйства Одесской областной военной администрации Виктор Лунгул причастен к коррупционной схеме. По данным следствия, бизнесмены Борис Кауфман и Александр Грановский получали неправомерную помощь от Лунгула, что позволило обогащаться имущественными активами.