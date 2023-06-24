Посадовець одеської ОВА потрапив до корупційного скандалу

Віктор Лунгул. Фото: google

В антикорупційному бюро стверджують, що директор департаменту капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської обласної військової адміністрації, Віктор Лунгул, причетний до корупційної схеми. За даними слідства, бізнесмени Борис Кауфман та Олександр Грановський отримували неправомірну допомогу від Лунгула, що дозволило їм збагачуватися на майнових активах.

Про це повідомляє Центр публічних розслідувань.

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Зазначимо, листопаді 2021 року Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру чиновнику у справі про продаж двох архітектурних пам'яток — "Дачі Маразлі" та "Маєтку Фабрицького". Його звинувачують у зловживанні владою, що призвело до збитків на суму понад 80 мільйонів гривень.

Деталі справи "одеської мерії"

Наприкінці року інформаційний простір заповнила скандальна справа, що стосувалася одеської мерії. Корупційна схема, пов'язана з бізнесменами Борисом Кауфманом, Олександром Грановським та заступниками міського голови Одеси, стала однією з найбільших в Україні. Йдеться про створення злочинної організації, яка тримала під контролем чиновників міськради.

Як зазначив керівник головного підрозділу детективів НАБУ Андрій Калужинський, інформацію про незаконний вплив певних осіб на всю міську та обласну владу детективи отримали приблизно півтора року тому. Цей вплив використовувався з метою особистого збагачення цих осіб у злочинний спосіб.

Резонанс навколо "одеської справи" з кожним днем набирає все більше обертів. Після допиту головного прокурора області, за даними ЗМІ, НАБУ перейшли до Труханова.

Хто саме фігурує в справі

Підозру вручили трьом віцемерам: першому заступнику Михайлу Кучуку, Олегу Бриндаку та Світлані Бедрезі. Кучук зараз перебуває за кордоном, тож про підозру йому повідомили заочно.

Окрім заступників міського голови та бізнесменів у справі фігурують їхній менеджер та тіньовий бухгалтер Костянтин Єфремов.

Нагадаємо, одеським судом розглядатиметься справа проти начальника управління з майнових відносин Одеської обласної ради, якого обвинувачують у зловживанні владою, що призвело до втрати понад 75 млн грн. Згідно зі слідством, колишній посадовець реалізував складну схему, в результаті якої громада Одеси була позбавлена двох цінних пам'яток архітектури — "Дачі Маразлі" та "Маєтку Фабрицького", а також низки будівель і земельних ділянок, на яких вони розташовані.