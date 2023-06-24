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Чиновник одесской ОВА попал в коррупционный скандал

24 июня 2023 16:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Чиновник одесской ОВА попал в коррупционный скандал
Виктор Лунгул. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В антикоррупционном бюро утверждают, что директор департамента капитального строительства и дорожного хозяйства Одесской областной военной администрации Виктор Лунгул причастен к коррупционной схеме. По данным следствия, бизнесмены Борис Кауфман и Александр Грановский получали неправомерную помощь от Лунгула, что позволило обогащаться имущественными активами.

Об этом сообщает Центр публичных расследований.

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Отметим, в ноябре 2021 года Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении чиновнику по делу о продаже двух архитектурных памятников — "Дачи Маразли" и "Имения Фабрицкого". Его обвиняют в злоупотреблении властями, что привело к ущербу на сумму более 80 миллионов гривен.

Детали дела "одесской мэрии"

В конце года информационное пространство заполнило скандальное дело, касающееся одесской мэрии. Коррупционная схема, связанная с бизнесменами Борисом Кауфманом, Александром Грановским и заместителями городского головы Одессы, стала одной из самых крупных в Украине. Речь идет о создании преступной организации, державшей под контролем чиновников горсовета.

Как отметил руководитель главного подразделения детективов НАБУ Андрей Калужинский, информацию о незаконном влиянии определенных лиц на всю городскую и областную власть детективы получили около полутора лет назад. Это влияние использовалось с целью личного обогащения этих лиц преступным способом.

Резонанс вокруг "одесского дела" с каждым днем набирает все больше оборотов. После допроса главного прокурора области, по данным СМИ, НАБУ перешли в Труханову

Кто именно фигурирует в деле

Подозрение вручили трем вицемерам: первому заместителю Михаилу Кучуку, Олегу Бриндаку и Светлане Бедрези. Кучук сейчас находится за границей, так что о подозрении ему сообщили заочно.

Кроме заместителей городского головы и бизнесменов, по делу фигурируют их менеджер и теневой бухгалтер Константин Ефремов.

Напомним, одесским судом будет рассматриваться дело против начальника управления по имущественным отношениям Одесского областного совета, обвиняемого в злоупотреблении властями, что привело к потере более 75 млн грн. Согласно следствию, бывший чиновник реализовал сложную схему, в результате которой община Одессы была лишена двух ценных памятников архитектуры — "Дачи Маразли" и "Имения Фабрицкого", а также ряда зданий и земельных участков, на которых они расположены.

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