Справу "Дачі Маразлі" в Одесі скеровано до суду: подробиці

Дача Маразлі. Фото: google

Одеським судом розглядатиметься справа проти начальника управління з майнових відносин Одеської обласної ради, якого обвинувачують у зловживанні владою, що призвело до втрати понад 75 млн грн. Згідно зі слідством, колишній посадовець реалізував складну схему, в результаті якої громада Одеси була позбавлена двох цінних пам'яток архітектури — "Дачі Маразлі" та "Маєтку Фабрицького", а також низки будівель і земельних ділянок, на яких вони знаходилися.

Про це повідомляє САП.

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Деталі схеми

Схема передбачала передачу цих об'єктів в оренду приватній компанії на 10 років. Однак, відповідно до обвинувачення, посадовець незаконно включив ці об'єкти до переліку для приватизації, і у 2018 році вони були продані компанії-орендарю за низьку ціну, яка була майже удвічі менша за ринкову вартість.

Крім того, покупець отримав право користування земельною ділянкою, яка юридично не була оформлена, і громада не отримала жодного компенсаційного платежу за це право. Експертиза встановила, що вартість права користування землею на момент продажу становила понад 56 млн грн.

Детективи НАБУ вжили заходів для запобігання знищенню цих цінних пам'яток архітектури та можливій незаконній забудові рекреаційної зони. В результаті, на будівлі та земельні ділянки було накладено арешт, щоб забезпечити їх збереження.

У листопаді 2021 року посадовцю було повідомлено про підозру, а розслідування було завершено у серпні 2022 року. Зараз справа буде розглядатися в суді, де на чиновника чекає відповідальність за зловживання владою та спричинення значних збитків громаді. Дії посадовця кваліфіковано за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України. Санкції статті передбачають покарання у вигляді позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Нагадаємо, рішення попередніх інстанцій, які скасували право власності міста на пам'ятку архітектури, анульовані Верховним судом України. Таким чином, боротьба за будинок Русова триває.