Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Дело "Дачи Маразли" в Одессе направлено в суд: подробности arrow

Дело "Дачи Маразли" в Одессе направлено в суд: подробности

15 июня 2023 13:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Дело "Дачи Маразли" в Одессе направлено в суд: подробности
Дача Моразли. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Одесским судом будет рассматриваться дело против начальника управления по имущественным отношениям Одесского областного совета, обвиняемого в злоупотреблении властью, что привело к потере более 75 млн грн. Согласно следствию, бывший чиновник реализовал сложную схему, в результате которой община Одессы была лишена двух ценных памятников архитектуры — "Дачи Маразли" и "Имения Фабрицкого", а также ряда зданий и земельных участков, на которых они находились.

Об этом сообщает САП.

Читайте также:

Детали схемы

Схема подразумевала передачу этих объектов в аренду частной компании на 10 лет. Однако, согласно обвинению, должностное лицо незаконно включило эти объекты в перечень для приватизации, и в 2018 году они были проданы компании-арендатору по низкой цене, которая была почти вдвое меньше рыночной стоимости.

Кроме того, покупатель получил право пользования земельным участком, который юридически не был оформлен, и община не получила никакого компенсационного платежа за это право. Экспертиза установила, что стоимость права пользования землей на момент продажи составила более 56 млн. грн.

Детективы НАБУ приняли меры по предотвращению уничтожения этих ценных памятников архитектуры и возможной незаконной застройке рекреационной зоны. В результате на здания и земельные участки был наложен арест, чтобы обеспечить их сохранность.

В ноябре 2021 года чиновник был уведомлен о подозрении, а расследование было завершено в августе 2022 года. Сейчас дело будет рассматриваться в суде, где чиновника ждет ответственность за злоупотребление властью и нанесение значительных убытков общине. Действия должностного лица квалифицированы по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины. Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Напомним, решения предыдущих инстанций, отменивших право собственности города на памятник архитектуры, аннулированы Верховным судом Украины. Таким образом, борьба за дом Русова продолжается.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

Спецпроект "Герои в тылу": история железнодорожника Дмитрия Ярошенко

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

07:45 Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

06:15Украинцев предупредили о повышении еще одного тарифа: что известно

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас