Дело "Дачи Маразли" в Одессе направлено в суд: подробности

Дача Моразли. Фото: google

Одесским судом будет рассматриваться дело против начальника управления по имущественным отношениям Одесского областного совета, обвиняемого в злоупотреблении властью, что привело к потере более 75 млн грн. Согласно следствию, бывший чиновник реализовал сложную схему, в результате которой община Одессы была лишена двух ценных памятников архитектуры — "Дачи Маразли" и "Имения Фабрицкого", а также ряда зданий и земельных участков, на которых они находились.

Об этом сообщает САП.

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Детали схемы

Схема подразумевала передачу этих объектов в аренду частной компании на 10 лет. Однако, согласно обвинению, должностное лицо незаконно включило эти объекты в перечень для приватизации, и в 2018 году они были проданы компании-арендатору по низкой цене, которая была почти вдвое меньше рыночной стоимости.

Кроме того, покупатель получил право пользования земельным участком, который юридически не был оформлен, и община не получила никакого компенсационного платежа за это право. Экспертиза установила, что стоимость права пользования землей на момент продажи составила более 56 млн. грн.

Детективы НАБУ приняли меры по предотвращению уничтожения этих ценных памятников архитектуры и возможной незаконной застройке рекреационной зоны. В результате на здания и земельные участки был наложен арест, чтобы обеспечить их сохранность.

В ноябре 2021 года чиновник был уведомлен о подозрении, а расследование было завершено в августе 2022 года. Сейчас дело будет рассматриваться в суде, где чиновника ждет ответственность за злоупотребление властью и нанесение значительных убытков общине. Действия должностного лица квалифицированы по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины. Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Напомним, решения предыдущих инстанций, отменивших право собственности города на памятник архитектуры, аннулированы Верховным судом Украины. Таким образом, борьба за дом Русова продолжается.