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Боротьба за будинок Русова в Одесі триває: рішення суду

25 травня 2023 14:35
fcc7ef33-f2a5-4b2e-4f53-5dc6f8260f00 - Віктор Бабаєнко
Віктор Бабаєнко
Головний редактор Одеської редакції
Боротьба за будинок Русова в Одесі триває: рішення суду
Будинок Русова в Одесі. Фото: Юлія Браславська Новини.LIVE
fcc7ef33-f2a5-4b2e-4f53-5dc6f8260f00 - Віктор Бабаєнко
Віктор Бабаєнко
Головний редактор Одеської редакції

Рішення попередніх інстанцій, які скасували право власності міста на пам'ятку архітектури — анульовані Верховним судом України. Таким чином, боротьба за будинок Русова триває.

 Про це стало відома на засіданні виконкому міської ради.

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"Вчора Верховний суд задовольнив касаційну скаргу Одеської міської ради та скасував незаконні рішення Господарського суду та Апеляційного господарського суду, якими громада була позбавлена права власності на будинок Русова. Справа направлена на новий розгляд. Боротьба за право територіальної громади міста Одеси", — повідомив міський голова.

На сьогодні міська рада вже подала заявку на відновлення державної реєстрації права власності громади на пам'ятник архітектури, розташованої на Садовій, 21.

Нагадаємо, 27 березня Верховний суд України зупинив дію рішень Господарського суду Одеської області та Південно-західного апеляційного господарського суду, якими було припинено право власності громади на будинок Русова.

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