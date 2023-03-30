Доля одеського будинку Русова вирішується у Верховному суді

Будинок Русова підпадає під захист ЮНЕСКО

В апеляційному господарському суді місто відстоювало право на будинок Русова. Втім суд виніс вирок на сторону власника більшості приміщень у пам’ятці архітектури. 27 березня Верховний суд припинив дії минулих рішень.

Про це Новини.LIVE дізнались із засідання виконавчого комітету.

"Я сподіваюсь та вірю в те, що Верховний суд винесе об’єктивне та неупереджене рішення. Що стосується нашої позиції, то вона залишається незмінною — будинок Русова має належати одеситам", — зазначив Геннадій Труханов.

Справа буднику Русова у Верховному суді розглядатиметься вже наступного місяця. Дату призначили на 26 квітня.

Нагадаємо, у 2018 році міською радою було вирішено розпочати процес відновлення та реставрації фасаду будівлі попри те, що вона не перебувала у власності громади. Майже через рік пам'ятку урочисто відкрили після першого етапу реставрації. Вона коштувала міській скарбниці понад 150 млн грн. Але згодом до її якості виникли серйозні запитання.

Зазначимо, під захистом "Блакитного щита" в Одесі опинилося понад 50 будівель. Це має допомогти захистити культурні цінності під час війни. Серед переліку й скандальний будинок Русова.